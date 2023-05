El músico Roger Waters, creador de la legendaria banda Pink Floyd, regresará a Costa Rica después de 5 años para brindar un concierto el próximo 2 de diciembre como parte de su gira de despedida llamada “This is not a Drill”.

La empresa Move Concerts confirmó este jueves que el concierto se llevará a cabo del 2 de diciembre en el Estadio Nacional, con capacidad para unos 35.000 espectadores.

El artista deleitará a sus fanáticos con éxitos de la banda Pink Floyd como “Another brick in the wall”, “Wish you were here”, “Pigs on the wing”, “Money”, “Time”, “Dogs” y “Echoes”, entre otras.

Según el calendario publicado por el músico en su página web, Costa Rica es por el momento su única presentación en Centroamérica y viene precedida de una serie de conciertos en Europa, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

Después de Costa Rica, Roger Waters se presentará en Bogotá el 5 de diciembre y en Quito lo hará el 9 de diciembre.

La última vez que Roger Waters dio un concierto en Costa Rica fue el 24 de noviembre de 2018 como parte de su gira “US+THEM TOUR” y los organizadores consideraron el evento como uno de los más grandes y complejos que se haya realizado en el país.

CON INFORMACIÓN DE EFE.