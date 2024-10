A tan solo una semana desde el anuncio del cartel oficial de “Vivo x el Rock 2025″, la producción del evento anunció un cambio de sede. El regreso del festival musical tenía previsto realizarse en el Club Cultural Lima de Chorrillos; sin embargo, los productores decidieron cambiar de locación.

A través de las redes sociales del evento se confirmó la noticia y se reveló que el Vivo x el Rock 2025 se realizará en el distrito de Lurín, al sur de Lima, en un complejo de 18 hectáreas, donde aseguran que el público podrá disfrutar de una mejor experiencia.

“Tantas cosas locas para hacer en el Vivo X el Rock 2025. Necesitan un lugar más grande y más fácil de llegar”, es el mensaje que acompaña el anuncio de los organizadores, señalando que el nuevo local se llama “Lurin Live”.

“Lurin Live” está ubicado en el distrito de Lurin, teniendo como referencia el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, cerca al puente San Pedro. Este espacio albergará cinco escenarios, tendrá un amplio estacionamiento, zona gastronómica, juegos mecánicos, feria de discos, zonas de actividades, puntos de hidratación y descanso, entre otros espacios recreativos.

“Queremos brindarles un Vivo X el Rock inolvidable, lleno de experiencias de primer nivel, así como todas las comodidades que un festival de esta magnitud requiere”, añadió la publicación del festival en su cuenta de Instagram.

¿Qué artistas tocarán en el “Vivo x el Rock 2025″?

Kandavu Producciones, encargados del evento, traen de regreso una renovada puesta en escena con cinco escenarios en simultáneo. Por si fuera poco, más de 40 bandas entre nacionales y extranjeras pasearán su talento en un despliegue técnico sin antecedentes en el país.

Junto a los ya confirmados headliners Avenged Sevenfold y Marilyn Manson, también se confirmó la participación de Antrhax, Molotov, The Hives, Los Fabulosos Cadillacs, Smash Mouth, A.N.I.M.A.L., Allison, Capital Cities, Deadly Apples y 2 Minutos.

Asimismo, Vivo X el Rock rendirá homenaje a las leyendas del rock nacional y celebrará los 50 años de carrera de Micky González y la legendaria trayectoria de G3 y M.A.S.A.C.R.E con su formación original reunida por primera vez en años.

Por si fuera poco, la inclusión y el power femenino también se hará presente con un número importante de artistas femeninas: Atómica, Gala Brie, La Zorra Zapata, Clara Yolks, entre otras.

Los clásicos Zen, La Mente, Aeropajitas, La liga del sueño, La Sarita, Inyectores, Difonia, Mauser, Frágil, Rafo Ráez, Hyena, Novalima, Uchpa, Charlie Parra, Ni voz ni voto, 380, Barrio Calavera, Cecimonster vs Donka, Tylfs, Kuraka, Wan y Jean Paul Medroa completan el cartel del Vivo x el Rock.

¿Cuándo y dónde será el “Vivo x el Rock 2025″?

A través de una conferencia de prensa, la producción del evento anunció que el Vivo x el Rock 2025 se llevará a cabo el próximo 29 de marzo en Lurin Live.

¿Cuándo fue la última edición de “Vivo x el Rock”?

La última edición del festival se realizó en 2019 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En dicha oportunidad, el festival trajo a grandes bandas como The Strokes y Slipknot, Interpol, Bullet for My Valentine, Fito Páez y The Rasmus, entre otros.

