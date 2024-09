Se hizo el milagro. Después de quince años de separación, la banda de brit pop y rock Oasis ya había confirmado varios conciertos de retorno para el Reino Unido. Por si esto no bastara, y ante el reclamo de sus fans por todo el mundo, este lunes el grupo conformado por los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron shows en tres países de América. Lamentablemente, el Perú no está incluido.

Este 30 de septiembre a las 7:00 a.m. hora del Perú, Oasis confirmó que dará shows en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá y México en 2025:

Rogers Stadium de Toronto, Canadá - 24 de agosto

Soldier Field de Chicago, Estados Unidos - 28 de agosto

MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos - 31 de agosto

Rose Bowl Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos - 6 de septiembre

Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, México - 12 de septiembre

De momento Oasis no ha anunciado fechas para América del Sur, continente que de acuerdo a filtraciones tendría fechas en Brasil, Argentina y Chile. En caso Oasis confirme fechas en estos países, se espera que los shows sean en septiembre (hay unos días sin shows en las dos últimas semanas de ese mes) o ya a partir de octubre.

¿Cuánto cuesta viajar para ir a ver a Oasis en México desde Perú?

Precios de entradas

Al cierre de este artículo, Oasis no ha confirmado los precios de las entradas para verlos en Ciudad de México. Pero si necesitas una referencia, podríamos indicar el precio más alto para verlos en el Reino Unido: 270 libras esterlinas, o sea 362 dólares americanos o 1348 soles peruanos.

Pasajes aéreos

Al cierre de este artículo, no todas las aerolíneas ofrecen vuelos a Ciudad de México, lo cual cambiará con el transcurrir de los meses. De acuerdo al agregador de vuelos Kayak, estos son los precios para viajar a Ciudad de México; el siguiente cuadro pone dos opciones, de tres días de estadía y siete días, respectivamente

Del 11 al 13 de septiembre Del 8 al 14 de septiembre Avianca S/ 2044 S/ 1736 Arajet No hay datos S/ 1638

Alojamiento

Para este artículo se han tomado como referencia los precios más baratos disponibles al momento de la búsqueda. No se garantiza que estos precios se mantengan con el pasar de los días o si haya siquiera disponibilidad de alojamiento.

Del 11 al 13 de septiembre Del 8 al 14 de septiembre AirBNB S/ 218 S/ 867 Booking S/ 306 S/ 836

Alimentación

Solo de manera referencial, colocaremos que gastarás 50 soles al día.

Del 11 al 13 de septiembre Del 8 al 14 de septiembre Alimentación S/ 150 S/ 350

Visa para México

Desde este 2024 México solicita visa a los peruanos que deseen visitar el país. Además de los trámites, el costo del visado es de aproximadamente S/ 197.

Costo total aproximado

Dependiendo de qué opciones de viaje elijas, gastarías un máximo de 4500 soles, sin incluir costos de transporte dentro de Ciudad de México.

Oasis: sus primeros conciertos confirmados

El 27 de agosto último, tras una breve campaña de intriga, Oasis confirmó conciertos en 14 fechas para el 2025 en el Reino Unido e Irlanda en las regiones de Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Días después, confirmó cinco fechas adicionales hasta llegar a un total de 19 presentaciones. Los conciertos iniciales ocurrirán en:

Principality Stadium de Cardiff, Gales: 4 y 5 de julio

Heaton Park de Manchester, Inglaterra: 11, 12,16, 19 y 20 de julio

Wembley Stadium de Londres, Inglaterra: 25, 26 y 30 de julio; 2 y 3 de agosto; 27 y 28 de septiembre

Murrayfield Stadium de Edinburgo, Escocia: 8, 9 y 12 de agosto

Croke Park de Dublín, Irlanda: 16 y 17 de agosto

“Esto está ocurriendo”, indicó un mensaje en las redes sociales de la banda, como si las cuentas mismas no creyeran que los hermanos Gallagher vuelven a estar juntos luego de la sonada separación que protagonizaron en 2009 en Paris, donde se fueron a las manos, y que significó un silencio de 15 años sin que ninguno de ellos confirmara una eventual reunión.

Una reunión que se caía de madura

Oasis nació en Manchester en 1991, un producto de la ferviente escena musical británica de la época. Con Noel Gallagher como principal compositor y Liam Gallagher como carismático vocalista, la banda rápidamente se destacó por su estilo distintivo que mezclaba rock potente con melodías pegajosas y letras que resonaban con la juventud de la época. Su primer álbum, Definitely Maybe (1994), no tardó en convertirse en un éxito inmediato, catapultando a Oasis a la fama y marcando el inicio de una carrera que definiría a toda una generación.

El segundo álbum de la banda, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), consolidó a Oasis como un fenómeno global. Con temas icónicos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, el disco no solo arrasó en el Reino Unido, sino que también conquistó mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos. La banda se encontraba en la cima del mundo, llenando estadios y encabezando festivales, mientras su música se convertía en la banda sonora de los años 90 (Lee más del origen de Oasis aquí).