El tan esperado regreso de Oasis se convirtió en una realidad. Después de años de especulaciones y rumores, los hermanos Gallagher finalmente dejaron atrás sus diferencias para reunirse en lo que promete ser uno de los momentos más emblemáticos en la historia del rock. Este reencuentro despierta la nostalgia de los años dorados del britpop, una era en la que Oasis dominaba las listas musicales del mundo y los corazones de una generación.

“Esto está ocurriendo”, indicó un mensaje en las redes sociales de la banda. Tras ello, se detallaron un total de 14 conciertos a desarrollarse en 2025 en el Reino Unido:

Cardiff Principality Stadium - 4 y 5 de julio

Manchester Heaton Park - 11, 12, 19 y 20 de julio

London Wembley Stadium - 25 y 26 de julio y 2 y 3 de agosto

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium - 8 y 9 de agosto

Dublin Croke Park - 16 y 17 de agosto

Las entradas estarán a la venta desde el sábado 31 de agosto de este 2024.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Gran cantidad de bandas y artistas han citado a Oasis como una de sus mayores influencias, entre ellas, Louis Tomlinson, Harry Styles, Travis, The Pretty Reckless, Jake Bugg, The Libertines, Maroon 5, Coldplay, , Lily Allen, Kaiser Chiefs, Arctic Monkeys, Dave Grohl, The Bitz,94​ The Killers,95​ The Coral,96​ Jet97​ y Kasabian.

El origen de la leyenda

Oasis nació en Manchester en 1991, un producto de la ferviente escena musical británica de la época. Con Noel Gallagher como principal compositor y Liam Gallagher como carismático vocalista, la banda rápidamente se destacó por su estilo distintivo que mezclaba rock potente con melodías pegajosas y letras que resonaban con la juventud de la época. Su primer álbum, Definitely Maybe (1994), no tardó en convertirse en un éxito inmediato, catapultando a Oasis a la fama y marcando el inicio de una carrera que definiría a toda una generación.

El segundo álbum de la banda, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), consolidó a Oasis como un fenómeno global. Con temas icónicos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, el disco no solo arrasó en el Reino Unido, sino que también conquistó mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos. La banda se encontraba en la cima del mundo, llenando estadios y encabezando festivales, mientras su música se convertía en la banda sonora de los años 90.

Exitos y rivalidades

En medio de su ascenso, Oasis se vio inmerso en una de las rivalidades más recordadas de la música británica: la disputa con Blur. Ambas bandas, emblemas del britpop, competían por la supremacía en las listas de éxitos y por el corazón de los jóvenes británicos.

Mientras Oasis representaba a la clase trabajadora de Manchester, Blur encarnaba a la juventud artística del sur de Inglaterra. Este choque de estilos y personalidades alimentó un enfrentamiento que alcanzó su punto culminante en 1995, cuando ambos grupos lanzaron sencillos el mismo día, en lo que se conoció como “La Batalla del Britpop.”

El enfrentamiento entre “Roll with It” de Oasis y “Country House” de Blur se convirtió en un evento mediático sin precedentes. Aunque Blur ganó la batalla de las listas al llegar al número uno, Oasis se llevó la victoria a largo plazo, con su álbum (What’s the Story) Morning Glory? vendiendo millones de copias y estableciéndose como uno de los discos más importantes de la década. Esta rivalidad no solo definió la escena musical de los años 90, sino que también cimentó el estatus de Oasis como la banda más influyente del britpop.

Más allá de las listas, la rivalidad con Blur amplificó la importancia cultural de Oasis. La banda no solo era un fenómeno musical, sino también un símbolo de la actitud desafiante de la juventud británica. Sus conciertos se convertían en eventos multitudinarios, y sus declaraciones, en titulares explosivos. En este contexto, Oasis se consolidó no solo como un grupo musical, sino como una fuerza cultural que definía la identidad de una generación.

Portada de la revista New Musical Express anunciando la creciente competencia entre ambas bandas británicas por alcanzar los primeros puestos en las listas musicales.

Tensiones y finales

El éxito, sin embargo, también trajo consigo tensiones internas que eventualmente llevarían a la ruptura de la banda en 2009. Las peleas entre los hermanos Gallagher eran legendarias, y en los meses previos a la disolución, los conflictos se intensificaron. En julio de 2009, durante un concierto en el iTunes Festival en Londres, Liam se mostró visiblemente molesto y dejó el escenario abruptamente, dejando a Noel para continuar el show solo. Un mes después, la banda canceló su participación en el V Festival debido a una supuesta laringitis de Liam, aunque Noel alegó que su hermano estaba simplemente resacoso, lo que llevó a una disputa legal que luego fue retirada.

El evento decisivo ocurrió el 28 de agosto de 2009, en el festival Rock en Seine en París. Antes de subir al escenario, los hermanos tuvieron una discusión violenta en la que Liam, según se dice, rompió una guitarra de Noel. Esto fue la gota que colmó el vaso para Noel, quien esa misma noche anunció su salida definitiva de la banda, alegando que ya no podía soportar más la relación con su hermano.

Los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores de la banda. Vendieron más de 100 millones de copias a nivel mundial​ y, hasta antes de la separación de la banda, Liam Gallagher era el único miembro original que había permanecido en él hasta que su hermano disuelve Oasis.

Esta ruptura fue un shock para los fanáticos y la industria musical. Oasis, que había sido un pilar del rock británico por casi dos décadas, se desintegró en medio de una tormenta mediática. Noel emitió un comunicado expresando su tristeza y alivio al dejar la banda, señalando que la situación era insostenible tanto a nivel personal como profesional.

Tras la separación, Noel no tardó en encontrar su propio camino. En 2010, formó Noel Gallagher’s High Flying Birds, una banda con la que lanzó varios álbumes exitosos, incluyendo su debut homónimo en 2011. Esta nueva etapa le permitió explorar su creatividad y reafirmarse como uno de los compositores más destacados del rock británico contemporáneo.

Por su parte, Liam formó la banda Beady Eye junto a otros exmiembros de Oasis, lanzando dos álbumes que lograron un éxito moderado: “Different Gear, Still Speeding” (2011) y “BE” (2013). Aunque Beady Eye no alcanzó la fama de Oasis, permitió a Liam mantenerse activo en la escena musical y continuar explorando su identidad

El 28 de agosto de 2009, tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher, Noel decidió abandonar el grupo poniendo punto final a una era. En diciembre del mismo año Liam anunció que el grupo continuaría grabando sin Noel.

Limando asperezas

Desde la separación de Oasis los rumores sobre una posible reunión fueron una constante en el mundo de la música. Sin embargo, cada vez que los fanáticos se ilusionaban con un regreso, Noel Gallagher era rápido en desmentir cualquier posibilidad, señalando que las diferencias con su hermano Liam seguían siendo insalvables.

El ambiente comenzó a cambiar en 2023, cuando Noel empezó a mostrar una leve apertura hacia la idea de una reunión. Durante una entrevista con la BBC Radio Manchester, admitió que nunca se debería decir “nunca” y que, bajo circunstancias extraordinarias, podría considerar la idea. Este comentario encendió una nueva ola de especulaciones y esperanzas entre los fanáticos de la banda, que comenzaron a imaginar la posibilidad de ver nuevamente a los hermanos Gallagher juntos en el escenario.

Los hermanos Gallagher fueron también reconocidos por sus constantes peleas entre sí y con otros grupos y artistas, como Blur y Robbie Williams, las cuales propiciaron su aparición en múltiples ocasiones en la prensa sensacionalista. (Foto: AFP)

Las señales se intensificaron en 2024, cuando tanto Noel como Liam compartieron en sus redes sociales un misterioso video que anunciaba una gran noticia para el 27 de agosto de ese año. Este mensaje encriptado, publicado con la tipografía clásica de Oasis, fue interpretado como la confirmación de la tan esperada reunión.

Aunque Liam inicialmente jugó con los fanáticos, respondiendo en tono burlón a sus preguntas, la emoción aumentó cuando ambos hermanos parecieron alinear sus actitudes respecto al regreso. Finalmente, tras 15 años desde su última presentación en conjunto, Oasis regresa para subirse una vez más a los escenarios, aunque aún deja la sensación de si este regreso es momentáneo o el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Solo el tiempo lo dirá.