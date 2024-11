Cerca de 19 millones de seguidores en TikTok, a punto de conseguir 3 millones de suscriptores en YouTube y 10 millones de seguidores en su comunidad de Instagram; el comediante, influencer, actor y cantante venezolano Marko regresa a Lima para una única presentación este sábado 23 de noviembre en el Anfiteatro Costa Duomo (Costa 21) con su show “El poder de un chisme”.

Desde Miami, Marko nos comenta su manera de hacer comedia en sus shows de stand up comedy y contenido en redes sociales. “Un tema que siempre funciona es la diferencia entre el hombre y la mujer en mil cosas, sobre todo en cómo conquistan. Los temas de pareja son increíbles. También me funciona mucho el tema de la crianza de los hijos, entrando ahí me identifico con todos. Mi show tiene muchas emociones, arranco desde que era niño y hablo de la crianza en Latinoamérica. Todas las mamás tenían el mismo manual en el pasado. Describo mi vida e interactúo con el público. Este show tiene cámaras dentro del público y es con entrevistas a la gente donde se identifican con lo que voy contando. Risas no faltarán porque mis shows son siempre distintos”.

Marko presentará por segunda vez su show en Lima. “El poder de un chisme”. (Foto: Difusión)

“Soy amante del humor negro y el único lugar donde lo puedo hablar es en mi show en la tarima. Hay gente que se le va de las manos los malos chistes y hay gente que sobrepasa la línea del respeto queriendo hacerlo. Somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos”, afirma el comediante venezolano al consultarle sobre cuáles son los temas más sensibles en sus shows.

El evento de este sábado 23 de noviembre contará con la participación del actor y comediante peruano Mateo Garrido Lecca.

“Es una bendición compartir escenario. Es un show en conjunto, primero va él y luego cierro yo”, afirmó Marko. Los boletos para “El poder de un chisme” están disponibles en Teleticket y hasta el 22 de noviembre incluyen una promoción de 2x1 en las zonas Platinum y VIP, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de esta noche única de humor.