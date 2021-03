Horóscopo de hoy | Viernes 12 de marzo| Tarot | Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy.

Esto es lo que dice tu signo para este viernes 12 de marzo de 2021

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: sus buenas ideas mejorarán las relaciones en el ámbito laboral. Sus metas se ampliarán. Amor: anímese a complacer sus sentidos con juegos en pareja; será inolvidable.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: su intuición le ayudará: no hay soluciones mágicas para los problemas. Buenos resultados. Amor: en una cita aclara las confusiones y llena de armonía la vida íntima.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: surgirán estimulantes desafíos que generan negocios. Gente nueva traerá novedades. Amor: su actitud divertida llamará la atención de personas de su entorno; cita en puerta.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: diferencias con rivales alterarán sus nervios pero alguien vendrá con valiosa ayuda. Amor: su pareja le hará críticas que lastimarán su sensibilidad. Urge dar respuesta.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: su capacidad de liderazgo le convertirá en persona de confianza para gente influyente. Amor: despierta en amoroso estado que le hace tomar iniciativas que su pareja celebrará.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: aplicará su talento para salir adelante y evitará situaciones que no puede resolver. Amor: su buen ánimo dotará a la pareja de impulso arrollador; la relación madurará.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: cambios en lo económico convierten a sus contactos en lo más importante. Amor: armonía y dulces vivencias en la pareja. Expectativa cumplida; algo nuevo comienza.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: confusión en el manejo del dinero. Le reclamarán fondos que usted no pidió. Amor: la sinceridad será útil para renovar pactos en la pareja y recuperar la armonía.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: recogerá frutos por su audacia en los negocios. La mejoría creará ganancias. Amor: querrá más autonomía pero su pareja resistirá los cambios; urge dialogar.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: conviene dirigir su esfuerzo o pondrá su energía en el lugar equivocado. Amor: quiere creer en promesas que no se cumplirán jamás; acepte las cosas como son.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: si actúa con firmeza, dirán que es cruel pero pondrá los límites que están haciendo falta. Amor: su pareja le pedirá un tiempo para pensar pero será inteligente no postergarlo.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: todo marchará bien siempre y cuando no deje nada librado al azar. No habrá descuidos. Amor: medias palabras en la pareja no ayudará. Fomente el diálogo y todo cambiará.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: RESERVADA PERO ACTÚA CON AUDACIA SI ENCUENTRA UN SOCIO PARA LAS AVENTURAS.

