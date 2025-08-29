Para una madre o padre, es una grata emoción ser testigo de la transición de sus hijos de la niñez a la adolescencia. Esta experiencia fue particularmente conmovedora para Jennifer Lopez con su hijo Maximilian David, quien quedó sorprendida por su crecimiento. Por esa razón, no dudó en dedicarle unas emotivas palabras.

Mediante una publicación en Instagram Stories, la popular JLo quiso celebrar el primer día del último año de secundaria del hijo que comparte con el salsero Marc Anthony. Fue así que decidió grabar a escondidas para que Max no sospechara.

Jennifer Lopez ha mostrado mantener una gran confianza con sus mellizos, Max y Emme. (Crédito: @jlo / Instagram)

“¿Cómo pueden pasar 10 años tan rápido? Estoy muy orgullosa de ti, Maxi. Primer día del último año. Te quiero eternamente", se lee en este video publicado por la Diva de Bronx.

Aunque este mellizo no se percató de la presencia de su madre, ocasionó un grato asombro a Jennifer, pues mostró una gran habilidad para interpretar la canción “7 Years” de Lucus Graham.

Esta fue la publicación que realizó JLo en sus historias de Instagram dedicada a su hijo Maximilian. (Crédito: @jlo / Instagram)

Celebra cada hito de sus hijos

Hace días, Jennifer Lopez también dedicó una storie en esta misma red social hacia su otra melliza, Emme , por la misma razón: la despedida de su último año de secundaria.

“Acabo de dejar caer este pequeño coco en su primer día de último año. Al recordar esta foto de hace unos años, me recuerda que siempre será mi bebé preciosa”, se lee en la publicación expirada de JLo que muestra a la actriz junto a su hija durmiendo en sus brazos.

Jennifer Lopez celebró el inicio del Senior Year de su hija Emme con un desayuno especial. (Crédito: @jlo / Instagram)

Esto pone en evidencia que la cantante de 56 años siempre ha mostrado un inmenso amor hacia sus dos hijos. Además, mantienen una excelente relación, pues la propia celebridad ha confesado que existe “una excelente confianza” en sus conversaciones.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!