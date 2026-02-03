CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela “Konya, Sekai kara kono Koi ga Kietemo” de Misaki Ichijo, “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” (“Even If This Love Disappears From the World Tonight” en inglés) es una película coreana de Netflix que narra la emotiva historia de amor de Han Seo Yun (Shin Si-ah) y Kim Jae Won (Choo Young-woo), dos estudiantes que se enamoran a pesar de que sus respectivos problemas de salud les impiden tener una vida normal. Aunque ambos ignoran la condición médica del otro, surgen sentimientos profundos que parecen superar cualquier obstáculo. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas de este drama romántico dirigido por Kim Hye-young?

Después de un accidente, Han Seo Yun sufre amnesia anterógrada, es decir, cada mañana despierta sin recuerdos del día anterior. Lleva un diario que revisa todos los días antes de asistir a la escuela, en la que solo los maestros y su amiga Choi Ji Min (Jo Yoo-jung) conocen su condición. Para evitar que el resto de sus compañeros descubra su secreto y se aproveche de eso, no interactúa mucho con los demás. Lo que la ha llevado a rechazar varias declaraciones de amor.

Por otro lado, Kim Jae Won tiene una afección cardíaca que le impide hacer deportes y actividad física intensa. Se fija por primera vez en Seo Yun cuando evita que se lastime en el autobús escolar. Más tarde, es obligado a declararle “su amor” para evitar que otros estudiantes molesten a un compañero indefenso. Esperaba un rechazo, así que, la respuesta afirmativa de Seo Yun lo sorprende, al igual que al resto de los presentes.

Kim Jae Won (Choo Young-woo) conoce a Han Seo Yun (Shin Si-ah) en el bus rumbo a la escuela en la película coreana "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: BY4M Studio, Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”?

Al salir de clases, Jae Won le explica la razón de su declaración de Seo Yun, quien le propone ser novios a pesar de que no se gusten de verdad. Solo establece tres reglas: comunicación breve, no hablar hasta salir de la escuela y no sentir nada en serio por el otro. Aunque Jae Won no comprende la situación, responde a todas las preguntas de Seo Yun, quien anota cada respuesta en su teléfono. Así empieza la historia de amor de los protagonistas de “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche”.

Por unos días, Jae Won es la sensación de la escuela por conquistar a Seo Yun, quien cada día lo espera afuera de la escuela para salir a realizar diferentes actividades divertidas. Cuando Ji Min lo confronta por salir con su amiga a pesar de que en realidad no le gusta, no comprende la preocupación de su compañera, pero no deja de ver a Seo Yun, quien cada noche escribe en su diario sobre su nuevo “novio”.

Después de que Jae Won evita que Tae Hun (Jin Ho-eun) reciba una golpiza, se convierten en amigos y se une a las salidas con Seo Yun y Ji Min. Con cada salida, el amor surge entre los protagonistas de “Even If This Love Disappears From the World Tonight”. Sin embargo, ninguno conoce el secreto del otro. De regreso a casa, Seo Yun se queda dormida en el bus y al despertar no reconoce a Jae Won. Asustada, baja del vehículo y escapa. Jae Won intenta alcanzarla, pero su defecto cardíaco le impide correr.

Tras comunicarse con Ji Min, Seo Yun puede tranquilizarse y comprender la situación. Antes de que termine el día, busca a Jae Won y le explica todo. Luego de escucharla, Jae Won le pide que no anoté que descubrió su secreto en su diario para evitar que al día siguiente su relación cambie. Desde ese momento, Jae Won se esfuerza por hacer que su “novia” tenga hermosos recuerdos en su diario.

Han Seo Yun (Shin Si-ah) y Kim Jae Won (Choo Young-woo) se enamoran a pesar de que acordaron no hacerlo en el drama coreano "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”?

¿Qué pasó con Jae Won y Seo Yun?

Aunque Jae Won ya conoce el secreto de Seo Yun no comparte el suyo y se enfoca en hacer feliz a su novia. Incluso invita a su amigos a su casa para que conozcan a su padre, Kim Sang Hyeon (Jo Han-chul), quien es un talentoso artista que aún no supera la muerte de su esposa y teme perder a su hijo.

Durante una noche muy especial, Jae Won y Seo Yun confiesan sus sentimientos y sellan su amor con un romántico beso. Pero tras esa emotiva escena, “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” da un giro y muestra el pupitre de Jae Won vacío y a Seo Yun si recuerdos de su novio, mientras que Ji Min y Tae Hun aún la acompañan y no mencionan a Seo Yun.

¿Por qué Seo Yun no recuerda a Jae Won? ¿Qué pasó con él? Cuando Ji Min le propone a su amiga asistir a la universidad y estudiar arte, Seo Yun le muestra dibujos de Jae Won. Lo que demuestra que una parte de ella no lo ha olvidado. Jae Won murió debido a un problema en el corazón. Cuando su condición empeoró habló con Ji Min y le pidió que al llegar el momento, elimine sus recuerdos de él que aparecen en el diario de Seo Yun.

Luego del funeral, Ji Min cumple su promesa. Pero aunque Seo Yun no recuerde a Jae Won, siente que algo le falta y no deja de dibujar a ese joven que “no conoce”. Finalmente, Ji Min le cuenta la verdad y decide volver a agregarlo a su diario, ya que no quiere olvidarse de él, a pesar de que su muerte le cause dolor.

Han Seo Yun (Shin Si-ah) decide no olvidar a Kim Jae Won (Choo Young-woo) al final del drama coreano "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”?

“Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” está disponible en Netflix desde el 3 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

