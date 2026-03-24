Desde que se confirmó la quinta temporada de “Bridgerton” y la showrunner Jess Brownell reveló que la protagonista sería Eloise (Claudia Jessie) o Francesca (Hannah Dodd), los fanáticos de la serie de Netflix basada en la popular saga de Julia Quinn esperaban con ansias el anuncio oficial con la confirmación de la historia de que adaptaría. El día llegó, pero no todos están contentos con la decisión de Shonda Rhimes y los demás involucrados en el proyecto. La mayoría esperaba finalmente ver la historia de Eloise y Phillip Crane, de hecho, consideran que la evolución de la quinta hija de Violet (Ruth Gemmell) la convierte en la indicada para continuar esta saga.

Sin embargo, Netflix reveló el 24 de marzo de 2026 que la quinta temporada ya está en producción y que las protagonistas de los nuevos episodios son Francesca y Michaela Stirling (Masali Baduz). Para muchos la noticia resulta decepcionante, ya que deseaban ver la adaptación de la novela “To Sir Phillip, with Love”. No obstante, resulta intrigante pensar en cómo adaptarán “When He Was Wicked”, considerando el gran cambio.

“No se angustien, queridos lectores, pues cierta condesa volverá a encontrar el amor... La quinta temporada de Bridgerton ya está en producción”, se puede leer en el anuncio de la la plataforma de streaming de la N roja. A continuación, te comparto los detalles de la temporada 5 de “Bridgerton” que se conocen hasta el momento. Por supuesto, aún es pronto para conocer la fecha de estreno.

Michaela Stirling (Masali Baduza) y Francesca (Hannah Dodd) en una escena de la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “BRIDGERTON”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, “la quinta temporada de ‘Bridgerton’ se centra en Francesca, la introvertida hija del medio. Dos años después de perder a su amado esposo John, Fran decide volver al mercado matrimonial por razones prácticas. Pero cuando Michaela, La prima de John, regresa a Londres para ocuparse de los asuntos de Kilmartin, los complicados sentimientos de Fran la llevarán a cuestionarse si debe atenerse a sus intenciones pragmáticas o seguir sus pasiones más íntimas.”

“Creo que Michaela es un personaje muy interesante porque sin duda saca a relucir una faceta diferente de Francesca, lo cual es muy divertido de interpretar”, comentó Hannah Dodd al medio antes mencionado. “Francesca no entiende por qué, pero sin duda es una reacción diferente a la que tiene con John. Y creo que es bastante confrontativo y hay mucha tensión”.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “BRIDGERTON”?

Al igual que las anteriores entregas, la quinta temporada de “Bridgerton” tiene ocho episodios.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “BRIDGERTON”

Netflix también compartió una breve descripción de las protagonistas de la quinta temporada de “Bridgerton”:

Hannah Dodd como Francesca Stirling . Condesa de Kilmartin. “ Reservada y contenida, Francesca lleva mucho tiempo sintiéndose fuera de lugar en el mundo. Conforme Michaela despierta nuevos sentimientos en ella, Fran descubrirá cosas sobre sí misma que podrían cambiarlo todo. ”

. Condesa de Kilmartin. “ ” Masali Baduza como Michaela Stirling. “Detrás de la apariencia encantadora y vivaz de Michaela se esconde una joven vulnerable que huye en cuanto se siente incómoda. Pero esta temporada, Michaela deberá enfrentarse a su propia vulnerabilidad, pues se verá obligada a lidiar con su relación con el legado de su difunto primo... y con Francesca.”

Aunque aún no se ha confirmado los miembros del reparto que volverán en los nuevos episodios, sin duda, estos actores regresarán:

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Yerin Ha como Sophie Baek

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Simone Ashley como Kate Bridgerton

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Julie Andrews como Lady Whistledown

Lorraine Ashbourne como Mrs. Varley

Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Luke Newton como Colin Bridgerton

Emma Naomi como Alice Mondrich

Golda Rosheuvel como la reina Charlotte

Hugh Sachs como Brimsley

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Polly Walker como Portia Featherington

Masali Baduza regresa como Michaela Stirling y Hannah Dodd regresa como Francesca en la quinta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

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