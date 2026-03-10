El episodio 10 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” se prepara para llegar a Crunchyroll y tiene como gran atractivo el enfrentamiento entre Megumi Fushiguro y el misterioso Reggie Star, uno de los combates más esperados del arco del ‘Culling Game’. Así, si ya vienes siguiendo la tercera entrega del anime y quieres saber cómo se resolverá este duelo, esta nota es para ti: en las siguientes líneas, te cuento cuál es su fecha y hora de estreno, además de proporcionarte el link oficial para verlo en el streaming. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este capítulo se sitúa en plena Tokyo Colony No. 1, retomando la historia después del intenso duelo entre Yuji Itadori e Hiromi Higuruma.

En esta ocasión, el foco narrativo se desplaza casi por completo hacia Megumi Fushiguro, quien se ve atrapado en un combate cada vez más peligroso contra Reggie Star, un hechicero vinculado al pasado que domina una técnica especialmente difícil de contrarrestar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 10 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El episodio 10 de la temporada 3 del anime se estrena el jueves 12 de marzo del 2026, siguiendo el calendario regular de lanzamientos de esta entrega.

El capítulo lleva por título "Colonia n.° 1 de Tokio, parte 4" (transcripción: "Tōkyō Dai-Ichi Koronī (Yon)" y en inglés: "Tokyo Colony No. 1 - Part 4“).

Y, en el detrás de cámaras, están acreditados: Yōsuke Takada (dirección), Hiroshi Seko (guion) y Shōta Goshozono (guion gráfico).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 10 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Aunque los horarios exactos varían según país, se mantiene la programación de lanzamiento de los jueves en la mañana para América y en la tarde/noche para Europa.

Horario de estreno por país:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del jueves 12 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. del jueves 12 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. del jueves 12 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. del jueves 12 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. del jueves 12 de marzo España 4:30 p.m. del jueves 12 de marzo

Ten en cuenta que estos horarios son referenciales y el estreno podría presentar pequeños ajustes según la transmisión del servicio de streaming.

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 10 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El nuevo capítulo de “Jujutsu Kaisen” se podrá ver en Crunchyroll, plataforma que cuenta con los derechos de emisión ‘simulcast’ de la ficción en gran parte del mundo.

Para acceder, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta, buscar la producción, seleccionar la temporada 3 y reproducir el episodio 10 una vez que aparezca en la lista.

O, simplemente, acceder al LINK OFICIAL de la serie.

Reggie Star es un hechicero del pasado reencarnado por Kenjaku para participar en el Juego del Sacrificio de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí