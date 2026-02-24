Luego de una inusual pausa en la emisión habitual del anime “Jujutsu Kaisen” el pasado jueves 19 de febrero del 2026—fecha en la que se optó por presentar un capítulo especial recopilatorio en vez de avanzar en la historia—, la serie se prepara para volver a la carga con su emocionante temporada 3. Así, Crunchyroll ya alista el lanzamiento de su episodio 8. Entonces, ¿te gustaría verlo? Pues, en las siguientes líneas, te cuento cuál es su fecha, hora y link para disfrutarlo online. ¡Presta atención!

Vale precisar que este nuevo capítulo del anime se titula “Tokyo No. 1 Colony, Part 2″ (en español: “Colonia n.° 1 de Tokio, parte 2″; transcripción: “Tōkyō Dai-Ichi Koronī”), está dirigido por Yōsuke Takada y tiene como guionista a Hiroshi Seko.

Además, se espera que desarrolle—por fin—la historia de Hiromi Higuruma, uno de los jugadores más temidos del Culling Game, y la de Reggie Star, otro hechicero poderoso.

Antes de continuar, mira el episodio recopilatorio de la temporada:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Este capítulo de “Jujutsu Kaisen” se estrena el jueves 26 de febrero del 2026, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Y, tal como te puedes imaginar, retoma el relato directamente tras el final del anterior episodio, en el que Yuji e Itadori quedan separados dentro de la Colonia Tokyo No. 1 mientras buscan al misterioso Higuruma.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

El horario de emisión del capítulo 8 de la temporada 3 del anime respeta la siguiente programación a nivel internacional:

​Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del jueves 26 de febrero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:30 a.m. del jueves 26 de febrero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:30 a.m. del jueves 26 de febrero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:30 p.m. del jueves 26 de febrero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:30 p.m. del jueves 26 de febrero España 5:30 p.m. del jueves 26 de febrero

Recuerda: la información es referencial y el horario de lanzamiento podría variar ligeramente dependiendo de la transmisión en el streaming.

¿CÓMO VER ONLINE EL EPISODIO 8 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” forma parte del catálogo de la plataforma Crunchyroll, con opción de audio original en japonés y diferentes paquetes de subtítulos.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Ingresa aquí a su LINK OFICIAL.

EL CALENDARIO RESTANTE DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Tras el estreno del capítulo, el calendario restante del primer bloque de la temporada ya está definido:

Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026.

jueves 5 de marzo del 2026. Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026.

jueves 12 de marzo del 2026. Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026.

jueves 19 de marzo del 2026. Episodio 12 (final del bloque): jueves 26 de marzo del 2026.

Megumi Fushiguro es uno de los protagonistas del anime "Jujutsu Kaisen". Él aparece de manera recurrente a lo largo de la tercera temporada de la serie (Foto: MAPPA)

