Miles de fans de “My Hero Academia: Vigilantes” (o “Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals”) esperan con ansias el lanzamiento de la temporada 2 del anime en Crunchyroll. Y, aunque el número oficial de los nuevos episodios de la serie sigue siendo un misterio, una reciente filtración ha revelado cuál sería la extensión exacta de la segunda entrega de la producción. ¿Quieres averiguar más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que este spin-off de “My Hero Academia” se centra en la transformación de Koichi Haimawari, un chico común que se convierte en un vigilante comprometido.

Así, se espera que la continuación de la historia siga ampliando el universo “MHA”, sobre todo si tenemos en cuenta que el anime principal ya llegó a su fin.

Antes de seguir, mira el tráiler de “My Hero Academia: Vigilantes” - Temporada 2:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

Según @SugoiLITE, un conocido filtrador de anime, la segunda temporada de la producción tendría un total de 13 episodios.

Cabe resaltar que este dato proviene de los listados internos de programación televisiva que el usuario compartió en su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter), el pasado martes 23 de diciembre del 2025.

Sin embargo, es importante recalcar que Crunchyroll todavía no ha confirmado esta información, por lo que se recomienda esperar el anuncio de la plataforma si es que quieres estar 100% seguro respecto a la extensión de “My Hero Academia: Vigilantes 2”.

¿TIENE SENTIDO QUE LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES” TENGA 13 EPISODIOS?

La respuesta corta es SÍ. Y es que la primera temporada del anime tuvo exactamente 13 capítulos, lo que hace comprensible que la cifra se repita en la segunda entrega de la serie.

Así, se espera el lanzamiento de cada uno de los episodios a nivel global, de manera semanal, en simultáneo con su emisión en televisión japonesa.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

La temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” se estrena el lunes 5 de enero del 2026.

Y, tal como te puedes imaginar, debes contar con una suscripción activa a la plataforma Crunchyroll para disfrutar de los capítulos sin problemas.

Pop☆Step es uno de los personajes principales del anime de acción, aventuras y comedia "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: Bones Film)

