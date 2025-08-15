El episodio 1140 del anime “One Piece” promete sentar las bases para uno de los momentos más épicos de la historia: el futuro enfrentamiento entre Luffy y Saint Jaygarcia Saturn. Así, si no quieres perdértelo, te recomiendo prestar atención a las siguientes líneas: aquí te cuento la fecha, la hora y el link para ver el capítulo. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este episodio es esencial para el anime de Crunchyroll, dado que prepara el clímax del Arco de Egghead.

De esta manera, podremos ser testigos de la respuesta de los Sombrero de Paja y sus aliados a la devastadora “buster call” (“llamada de destrucción") desatada sobre la isla Egghead.

Antes de continuar, te dejo el nuevo opening de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1140 DE “ONE PIECE”?

El capítulo 1140 de la producción se estrena el domingo 17 de agosto del 2025, bajo el título “Un Héroe Admirado - El Guerrero de la Liberación que Rescata a Bonney” (en inglés: “An Admired Hero - The Warrior of Liberation Who Saves Bonney” y la transcripción: "Akogare no Hīrō - Bonī o Sukuu Kaihō no Senshi“).

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1140 DE “ONE PIECE”

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1140 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1140 de “One Piece” se lanza durante las primeras horas de su día de estreno, según la conversión horaria.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1140 DE “ONE PIECE”?

“One Piece” es una producción del catálogo de Crunchyroll. Por lo tanto, para ver este y otros episodios del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Teniendo esto en cuenta podrás ingresar -sin problemas- al LINK OFICIAL de la ficción.

Jewelry Bonney es un personaje clave en el episodio 1140 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

