El debut de la tercera temporada de “One-Punch Man” ha sido agridulce. Si bien es grandioso tener de vuelta en pantalla a Saitama, Genos y el resto de miembros de la Asociación de Héroes, la animación de la serie nuevamente es el centro de la controversia, esta vez por su falta de fluidez y exceso de planos estáticos. Además, de cierta forma, el primer episodio se perdió en diálogos y una reintroducción de la trama tras seis años sin ninguna novedad sobre el anime.

Desarrollada por J.C.Staff, la tercera temporada de “One-Punch Man” comenzó la adaptación del ‘Arco de la Asociación de Monstruos’, donde además de Saitama, Garou cumplirá un rol importantísimo como comodín en la guerra. De hecho, el segundo episodio, titulado ‘The Hunt Begins’, marcará la recta de partida hacia unos eventos que podrían hacerte olvidar las críticas al estudio detrás del programa.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 2?

Como el capítulo se titula ‘The Hunt Begins’, es fácil deducir que Saitama saldrá tras Garou, el “Cazador de héroes”. Así lo anunció al final del estreno, cuando dejó a algunos héroes y a Fubuki -sin palabras- en su apartamento. Pero no será la única cacería en ciernes.

Garou tiene encima a la Asociación de Monstruos. Gyoro Gyoro ha dado la orden al Dios Insecto y al Rey Destripador de seguirlo y como no puede ser de otra forma, esa vigilancia tendría graves consecuencias.

De acuerdo con algunas filtraciones, el episodio también podría revelar algunos nuevos detalles sobre el origen del poder de Saitama.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 2?

El próximo episodio de “One-Punch Man” será estrenado este domingo 19 de octubre por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

Horario de “One-Punch Man” por país:

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 2?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el episodio nuevo en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿DE QUÉ TRATA EL ‘ARCO DE LA ASOCIACIÓN DE MONSTRUOS’?

El ‘Arco de la Asociación de Monstruos’ desata una gran confrontación entre héroes y criaturas mutantes que amenazan con destruir el país que defiende Saitama. En este tramo de la historia, la tensión y el caos aumentan a medida que ambos bandos ponen a prueba sus límites, explorando no solo sus habilidades físicas, sino también sus ideales de justicia y poder. El conflicto muestra un mundo al borde del colapso, donde los héroes deben demostrar su verdadero propósito frente a enemigos más organizados y temibles que nunca.

Los monstruos de nivel demonio que siguen a Garou (Foto: One-Punch Man / J.C.Staff)

¿CUÁNTOS EPISODIO TENDRÁ “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3?

Según distintos reportes, la tercera temporada de “One-Punch Man” tendrá un total de 12 capítulos, que se emitirán semanalmente cada domingo hasta el 28 de diciembre de 2025.

Cronograma de emisión de la temporada 3:

Capítulo 1: 12 de octubre de 2025

Capítulo 2: 19 de octubre de 2025

Capítulo 3: 26 de octubre de 2025

Capítulo 4: 2 de noviembre de 2025

Capítulo 5: 9 de noviembre de 2025

Capítulo 6: 16 de noviembre de 2025

Capítulo 7: 23 de noviembre de 2025

Capítulo 8: 30 de noviembre de 2025

Capítulo 9: 7 de diciembre de 2025

Capítulo 10: 14 de diciembre de 2025

Capítulo 11: 21 de diciembre de 2025

Capítulo 12: 28 de diciembre de 2025

Póster oficial de la nueva temporada de "One-Punch Man": Saitama vs. Garou (Foto: J.C.STAFF)

