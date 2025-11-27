¡ATENCIÓN SPOILERS! El Volumen 1 de la temporada final de “Stranger Things” por fin se estrenó en Netflix, y contra todo pronóstico, el grupo de Hawkins sigue intacto. Y es que, tras los primeros 4 episodios de la quinta y última entrega de la serie, ni Steve, ni Jonathan y ni siquiera los padres de Mike sufrieron el destino fatal que muchas teorías presagiaban. Así, a propósito de aquellos rumores de violencia y sangre alrededor del desenlace de la historia, los hermanos Duffer—creadores de la producción—le han hecho una ‘promesa’ a los fans: no seguirán los pasos de “Game of Thrones” (“Juego de tronos”).

Vale precisar que la trama de “Stranger Things 5″ se desarrolla en otoño de 1987, con Hawkins aún marcada por esos portales que se abrieron al final de la temporada 4.

Allí, nuestros protagonistas tienen claro lo que necesitan hacer: encontrar a Vecna y acabar con él de una vez por todas.

El problema es que el Gobierno ha decidido poner la ciudad en cuarentena militar total, y encima, están persiguiendo a Eleven... quien tiene que volver a esconderse.

Lo que sigue es la batalla definitiva, y nuestros héroes van a tener que enfrentarse a algo más oscuro y peligroso que cualquier cosa que hayan visto antes.

Resulta que, si quieren acabar con esto de una vez por todas, necesitan estar todos juntos, probablemente por última vez.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 5 de la serie de Netflix:

¿QUÉ DIJERON LOS HERMANOS DUFFER SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE MUERTE EN “STRANGER THINGS”?

Matt y Ross Duffer, los cerebros detrás de “Stranger Things”, han sido tajantes sobre las expectativas de muerte en la ficción.

Lo cierto es que, en una entrevista concedida a Variety, Matt Duffer lo dejó clarísimo: “Ya lo he dicho antes: la serie no es ‘Game of Thrones’. Espero que sorprenda a la gente. Pero no hay ninguna ‘Boda Roja’, si es eso lo que te estás preguntando. Eso sería deprimente”.

Como recordamos, la infame Boda Roja es un evento de la serie “Game of Thrones” donde múltiples personajes principales fueron asesinados de forma inesperada y brutal durante lo que se suponía era una celebración... convirtiéndose en un símbolo de la impredecibilidad letal de aquel show televisivo.

Por lo tanto, en este contexto, la declaración de Duffer es contundente: no busca acabar con sus protagonistas (al menos de manera cruel y despiadada).

¿ESO SIGNIFICA QUE NO HABRÁ MUERTES EN “STRANGER THINGS 5”?

La respuesta corta es NO. Si bien Matt Duffer reveló, en diálogo con The Times, que la temporada 5 no es tan violenta a nivel general... hay una advertencia.

Y es que, según sus propias palabras, “tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”.

¿Te animas a especular de cuál de nuestros personajes favoritos se trata?

Caleb McLaughlin asume el rol de Lucas Sinclair a lo largo de las cinco temporadas de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

