CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los preocupantes eventos del último episodio de la séptima temporada de “Virgin River” (“Un lugar para soñar” en español), dónde Mel (Alexandra Breckenridge) y Jack (Martin Henderson) recibieron una alarmante noticia y uno de los personajes principales sufrió un aparatoso accidente, los fanáticos del drama romántico de Netflix esperan con ansias una octava temporada que responde las principales preguntas que dejó la anterior entrega. ¿Qué sigue para la pareja protagonista y el resto de miembros de la unida comunidad rural? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Unas semanas después de la boda, Mel y Jack están disfrutando de los inicios de su matrimonio, pero no pueden dejar de lado sus responsabilidades. Una de las más importantes es apoyar a Doc (Tim Matheson) en la investigación de la junta médica por una decisión que tomó para salvar a un paciente. Hope (Annette O’Toole) también busca la manera de ayudar a su esposo y evitar que el hospital Grace Valley invada su pueblo. Pero la otra se relaciona con sus planes de ser padres.

En tanto, Denny (Kai Bradbury) y Lizzie (Sarah Dugdale) se convierten en padres y lidian con la ansiedad post-parto y otros problemas propios de tener un recién nacido. Brie (Zibby Allen) debe responder a la propuesta de matrimonio de Mike (Marco Grazzini) y considerar lo que Brady (Benjamin Hollingsworth) le confesó. Y Kaia (Kandyse McClure) intenta decidir si la vida en un pueblo pequeño es adecuada para ella.

Mel (Alexandra Breckenridge) se convierte en madre, junto a Jack Sheridan (Martin Henderson) en la temporada 7 de la serie "Virgin River" (Foto: Netflix)

“VIRGIN RIVER”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Netflix renovó “Virgin River” para una octava temporada en julio de 2025, ocho meses antes del estreno de los nuevos episodios. Por lo tanto, los fanáticos de este drama romántico de Netflix pronto obtendrán respuestas a los misterios que dejó el último capítulo, y conocerán el destino de los residentes principales de un pequeño pueblo de California.

“En nombre mío y de toda la familia de ‘Virgin River’, estamos eternamente agradecidos a Netflix y a los fans por permitirnos continuar este viaje con estos queridos personajes”, indicó el showrunner Patrick Sean Smith a Tudum en su momento.

Aunque Netflix aún no ha revelado la fecha de estreno de la octava temporada de “Un lugar para soñar”, que se basa en las novelas de Robyn Carr, se espera que llegue a la plataforma de streaming de la N roja a mediados del 2027. Además, se sabe que al igual que la anteriores entregas, contará con 10 episodios.

Smith también reveló que, Marco Grazzini, quien interpreta al detective Mike Valenzuela, no regrese en la octava temporada. “Mike probablemente estará en un segundo plano por un tiempo hasta que tengamos algo escrito”, dijo en una entrevista con Deadline. “Ya tenemos tantas relaciones que creo que en parte fue una especie de final feliz para este capítulo, para que Mike pudiera regresar a Victoria y explorar lo que sucede allí. Pero me encanta Marco y creo que su personaje podría regresar con un papel más sustancial si la creatividad es la adecuada”.

Lauren Hammersley, quien interpreta a Charmaine Roberts, tampoco participará en los próximos episodios de “Virgin River”. “No hay planes para que Charmaine regrese en la temporada 8, pero eso no quiere decir que, cuando llegue el momento adecuado, me encantaría traer de vuelta al personaje para algo más que más situaciones de suspenso y más mentiras sobre embarazos”, agregó Smith.

Mel (Alexandra Breckenridge) y Jack (Martin Henderson) deben lidiar con el diagnóstico de su bebé en la octava temporada de "Virgin River" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

La séptima temporada de ”Virgin River" está disponibles en Netflix desde el 12 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la continuación de la historia de amor de Mel y Jack solo necesitan una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí