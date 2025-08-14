La cuenta regresiva ha comenzado. Tras el estreno de los cuatro primeros episodios de la temporada 2 de “Wednesday” (en Latinoamérica: “Merlina” y en España: “Miércoles”), el público está a la espera de los últimos capítulos de la segunda entrega de la producción. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento. ¡Presta atención!

ATENCIÓN SPOILERS. Vale precisar que la parte 2 de la temporada 2 de la serie de Netflix vuelve a centrarse en Tyler Galpin, quien ha escapado del centro Willow Hill.

Por supuesto, esto supone que Merlina y su entorno estarán en peligro, mientras ella debe lidiar con el mal funcionamiento de sus poderes psíquicos.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”?

El adelanto oficial de la segunda parte de la temporada 2 de “Wednesday” ha revelado uno de los regresos más sorprendentes: el de la Directora Larissa Weems, interpretada nuevamente por Gwendoline Christie.

Y es que si bien el personaje fue asesinado por Marilyn Thornhill, esta vez retorna como una guía espiritual para Merlina.

Por otro lado, tendremos la incorporación al elenco de la superestrella Lady Gaga, quien le dará vida a Rosaline Rotwood: una legendaria y enigmática profesora de la Academia Nevermore (en español: Nunca Más).

MIRA EL TRÁILER DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”?

Los últimos cuatro episodios de la temporada 2 de “Wednesday” se estrenan el miércoles 3 de septiembre del 2025.

Tras este lanzamiento, tendremos que esperar hasta la llegada de la tercera entrega de la serie (ya confirmada) para disfrutar de más capítulos de la ficción.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de la parte 2 de la temporada 2 de “Wednesday”:

Jenna Ortega como Merlina Addams , la protagonista de la historia

, la protagonista de la historia Emma Myers como Enid Sinclair , la compañera de habitación de Merlina

, la compañera de habitación de Merlina Billie Piper como Isadora Capri , la nueva jefa de música de Nevermore

, la nueva jefa de música de Nevermore Isaac Ordonez como Pugsley Addams , el hermano menor de Merlina

, el hermano menor de Merlina Steve Buscemi como Barry Dort , el nuevo director de Nevermore

, el nuevo director de Nevermore Christopher Lloyd como el Profesor Orloff , el maestro más antiguo de Nevermore

, el maestro más antiguo de Nevermore Joanna Lumley como Hester Frump , la abuela de Merlina

, la abuela de Merlina Heather Matarazzo como Judi , la aparentemente inocente secretaria de la Dra. Rachael Fairburn

, la aparentemente inocente secretaria de la Dra. Rachael Fairburn Hunter Doohan como Tyler Galpin / el Hyde

como Tyler Galpin / el Hyde Gwendoline Christie como Larissa Weems

como Larissa Weems Lady Gaga como Rosaline Rotwood

como Rosaline Rotwood Evie Templeton como Agnes DeMille

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “WEDNESDAY”?

“Wednesday” es una serie exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para ver los últimos episodios de su temporada 2, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Gwendoline Christie regresa como Larissa Weems en los últimos cuatro episodios de la temporada 2 de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

