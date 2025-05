La anemia infantil es uno de los temas de salud que más preocupación causa en los padres, quienes buscando opciones saludables y deliciosas para potenciar el hierro en los niños; sin embargo, no siempre se logra que los pequeños se animen a probar nuevos alimentos que pueden ser intensos en su sabor. Para facilitar la tarea, hoy te traigo una receta 100% nutritiva: la papa rellena de sangrecita. Aprende a prepararla en casa de forma simple y sorprende a toda la familia.

Este trastorno es causado por la disminución de la cantidad de hemoglobina en la sangre, que se produce principalmente por la falta de hierro o una mala absorción de este componente. Si no se trata a tiempo, puede desencadenar diversos problemas de salud. Desde Mayo Clinic explican que esto puede ocasionar cansancio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, mareos o vértigo, debilidad, piel pálida y falta de apetito principalmente en bebés y niños con anemia ferropénica.

El hierro presente en la sangrecita de pollo ayuda a aumentar la producción de glóbulos rojos, lo que puede ayudar a superar la anemia y la desnutrición. En el marco del Día Mundial de la Nutrición, que se conmemora este 28 de mayo, Supermercados Metro comparte esta receta alta en este mineral esencial para producir hemoglobina.

Ingredientes:

Para la masa:

4 papas amarillas sancochadas

1 yema de huevo

50 g de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Para el relleno:

500 g de sangrecita

50 g de pasas morenas

2 huevos duros

2 huevos

1 cdta. de perejil picado

1 cdta. de ají panca en polvo

1/2 cdta. de azúcar rubia

1 cdta. de harina

Caldo de pollo

Preparación:

La receta comienza con la cocción de las papas amarillas, que luego se prensan y mezclan con mantequilla y yema de huevo hasta formar una masa suave y homogénea. En paralelo, se prepara el relleno haciendo un aderezo con ajo y cebolla al que se incorpora la sangrecita sancochada, ají panca, pasas, azúcar rubia, sal, pimienta y perejil picado. Esta mezcla se cocina con un chorro de caldo de pollo y una cucharadita de harina, hasta obtener una consistencia ligeramente espesa.

Para el armado, se toma una porción de masa en la palma de la mano, se aplana y se coloca al centro una cucharada del relleno junto a un trozo de huevo duro. Luego, se cierra cuidadosamente y se sella, pasando cada papa rellena por huevo batido antes de freírla en aceite caliente hasta que esté dorada y crujiente por fuera. Finalmente, se sirve acompañada de una ensalada fresca con tomate en cubitos, zanahoria rallada, un toque de limón y aceite de oliva.

Esta receta, que forma parte del recetario gratuito de Metro en alianza con United Way Perú como parte de su plataforma “Buenas ideas para una mejor alimentación”, contiene 36.6 mg de hierro por porción, lo que la convierte en una excelente alternativa para enriquecer la alimentación de niñas y niños, especialmente en etapas de crecimiento. Además, incorpora ingredientes de alta densidad nutricional y de fácil acceso para las familias peruanas.

“La anemia no se combate únicamente con suplementos, sino con cambios sostenidos en la alimentación diaria. Lo importante es que estos platos sean de fácil elaboración, aplicables, sabrosos y culturalmente familiares, como los que se incluyen en este recetario. No se trata de reinventar la cocina, sino de optimizarla con información clara y decisiones de compra y consumo bien orientadas”, explicó Alessandra Leverone, directora ejecutiva de United Way Perú.