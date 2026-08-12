Las personas y familias que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán acceder a distintas jornadas de alimentos gratis en California del 14 al 16 de agosto. Durante estos días se han programado distribuciones en Fresno, Madera, Visalia, Clovis, Hanford, Selma y otras comunidades del estado. Los horarios y requisitos pueden variar según el punto de entrega, por lo que es recomendable revisar la información antes de acudir. A continuación, encontrarás los principales lugares, horarios y detalles para recibir esta ayuda alimentaria.
¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 14 al 16 de agosto?
El calendario de distribución del Central California Food Bank incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:
|Fecha
|Ciudad
|Punto de distribución
|Horario
|Dirección
|Viernes 14 de agosto
|Fresno
|Immanuel Lutheran Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
|Fresno
|Feed My Sheep
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
|Tulare
|Tulare SDA- NM
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|494 N Blackstone St, Tulare, CA 93274
|Avenal
|Valley Voices - Avenal
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
|Orosi
|Celebration Nation Orosi
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
|Fresno
|Harmony Hope Chest
|4:00 p. m. – 6:00 p. m.
|5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
|Sábado 15 de agosto
|Fresno
|Life Free Will
|7:00 a. m. – 9:00 a. m.
|1625 E Pine St, Fresno, CA 93703
|Sanger
|Annadale Baptist Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|1511 14th St, Sanger, CA 93657
|Fresno
|Westside Church of God
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
|Fresno
|New Kingdom Church
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|Pixley
|Pixley First Assembly of God
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|703 S Elm St, Pixley, CA 93256
|Stratford
|Valley Voices Stratford
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|St. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
|Firebaugh
|Iglesia Jesucristo Mi Roca
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
|Parlier
|Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
|Domingo 16 de agosto
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|No se registra distribución de alimentos gratis en California
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Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California
Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.
Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.
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