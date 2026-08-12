Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las personas y familias que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán acceder a distintas jornadas de alimentos gratis en del 14 al 16 de agosto. Durante estos días se han programado distribuciones en Fresno, Madera, Visalia, Clovis, Hanford, Selma y otras comunidades del estado. Los horarios y requisitos pueden variar según el punto de entrega, por lo que es recomendable revisar la información antes de acudir. A continuación, encontrarás los principales lugares, horarios y detalles para recibir esta ayuda alimentaria.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en California del 14 al 16 de agosto?

El calendario de distribución del incluye las siguientes fechas, horarios y ubicaciones:

FechaCiudadPunto de distribuciónHorarioDirección
Viernes 14 de agostoFresnoImmanuel Lutheran Church9:00 a. m. – 11:00 a. m.65 W Willamette Ave, Fresno, CA 93706
FresnoFeed My Sheep10:00 a. m. – 1:00 p. m.117 E Lemon Ave, Fresno, CA 93706
TulareTulare SDA- NM10:00 a. m. – 12:00 p. m.494 N Blackstone St, Tulare, CA 93274
AvenalValley Voices - Avenal2:00 p. m. – 4:00 p. m.Veterans Memorial Hall, 108 W Kings St, Avenal, CA 93204
OrosiCelebration Nation Orosi3:00 p. m. – 5:00 p. m.41645 Rd 128, Orosi, CA 93647
FresnoHarmony Hope Chest4:00 p. m. – 6:00 p. m.5372 E Belmont Ave, Fresno, CA 93727
Sábado 15 de agostoFresnoLife Free Will7:00 a. m. – 9:00 a. m.1625 E Pine St, Fresno, CA 93703
SangerAnnadale Baptist Church9:00 a. m. – 11:00 a. m.1511 14th St, Sanger, CA 93657
FresnoWestside Church of God9:00 a. m. – 11:30 a. m.1424 W California Ave, Fresno, CA 93706
FresnoNew Kingdom Church10:00 a. m. – 12:00 p. m.1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
PixleyPixley First Assembly of God10:00 a. m. – 12:00 p. m.703 S Elm St, Pixley, CA 93256
StratfordValley Voices Stratford10:00 a. m. – 12:00 p. m.St. Joseph Catholic Church, 19300 Empire St, Stratford, CA 93266
FirebaughIglesia Jesucristo Mi Roca2:00 p. m. – 4:00 p. m.2035 N Helm Canal Rd, Firebaugh, CA 93622
ParlierMinisterio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios2:00 p. m. – 4:00 p. m.5509 S Newmark Ave, Parlier, CA 93648
Domingo 16 de agosto-No se registra distribución de alimentos gratis en California--
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank

Recomendaciones para quienes buscan recibir alimentos gratis en California

Las personas interesadas en participar en estas jornadas deben acudir directamente al punto de distribución más cercano dentro del horario indicado. Se recomienda llegar con anticipación, debido a que la entrega puede finalizar antes de la hora programada si se agotan los alimentos disponibles.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Central California Food Bank para brindar apoyo alimentario a comunidades que enfrentan dificultades económicas y facilitar el acceso a productos esenciales.

Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de ayuda comunitaria del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank / Facebook
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos de ayuda comunitaria del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Central California Food Bank / Facebook

Nota: Los horarios y la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios. Se recomienda confirmar la información antes de acudir al lugar de distribución.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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