Se pretende que los habitantes de bajo recursos económicos acceden a estos alimentos sin gastar un dólar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Se pretende que los habitantes de bajo recursos económicos acceden a estos alimentos sin gastar un dólar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una buena oportunidad de asistencia llega a los distintos puntos de . Se confirmó que distintas despensas de la ciudad entregarán desde el 22 hasta el 24 de mayo. Se trata de una iniciativa para que los habitantes acceden a productos nutritivos sin gastar un dólar. Para que tengas más detalles sobre los horarios y centros de distribución disponibles, es necesario que leas los siguientes párrafos.

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Ante el alto costo de vida que se está suscitando en diversas áreas de Estados Unidos, miles de ciudadanos, especialmente inmigrantes, tienen dificultades para solventar sus gastos mensuales. Por esa razón, organizaciones benéficas realizan la entrega de alimentos gratis para brindarles a los ciudadanos la posibilidad de ahorrar.

Cientos de despensas de la ciudad recibirán alimentos distribuidos por la red Greater Chicago Food Depository. De esa manera, los habitantes pueden acudir a las ubicaciones con la finalidad de que reciban estos productos nutritivos.

Las personas que acudan a los puntos de entrega recibirán alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las personas que acudan a los puntos de entrega recibirán alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 22 al 24 de mayo en Chicago

VIERNES 22 DE MAYO

DESPENSAUBICACIÓNHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Our Lady of the Holy Family1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 606071:30 a 3:30 p.m.
St Pius V Parish1919 S Ashland Ave.,Chicago, IL 60608 12:30 a 1:30 p.m.
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608 10 a.m. a 1:30 p.m.
Pilsen Wellness Center, Inc.2319 S Damen Ave., Chicago, IL 6060810 a.m. a 12 p.m.

SÁBADO 23 DE MAYO

DESPENSAUBICACIÓNHORARIO
St Pius V Parish1919 S Ashland Ave.,Chicago, IL 60608 12:30 a 1:30 p.m.
St Teresa of Avila Parish1950 N Kenmore Ave., Chicago, IL 60614 9:30 a 11:30 a.m.
Care For Friends530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 6061411 a.m. a 1 p.m.
Mount Ridge Baptist Church2658 W Jackson Blvd., Chicago, IL 606129 a 11 a.m.
Manna For Life2704 W North Ave., Chicago, IL 6064710 a.m. a 1 p.m.

DOMINGO 24 DE MAYO

DESPENSAUBICACIÓNHORARIO
Meals Ministry126 E Chestnut St., Chicago, IL 606114 a 5:30 p.m.
Legler Regional Library115 South Pulaski Road, Chicago, IL 606241 a 4 p.m.
North Shore SDA Church5220 N California Ave., Chicago, IL 6062510 a.m. a 12 p.m.
Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C.6601 S Kedzie Ave., Chicago, IL 606291 a 3 p.m.
Chicago Straford Memorial SDA Church500 W 119th St., Chicago, IL 606281 a 3 p.m.

¿No identificaste alguna despensa cerca a tu hogar? En esa situación, ingresa al y, con solo insertar tu dirección domiciliario o código postal, el sistema te arrojará los centros de distribución más allegados a ti.

Es importante que tengas en cuentas las ubicaciones y los horarios para que no tengas inconvenientes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es importante que tengas en cuentas las ubicaciones y los horarios para que no tengas inconvenientes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Es necesaria la presentación de alguna documentación para recibir alimentos gratis en Chicago?

De acuerdo a Greater Chicago Food Bank, el acceso a la ayuda se garantiza de manera universal sin que los residentes deban identificarse obligatoriamente, aunque ciertas organizaciones podrían solicitar documentación de manera interna con el propósito de corroborar la zona de residencia.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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