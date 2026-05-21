Una buena oportunidad de asistencia llega a los distintos puntos de Chicago. Se confirmó que distintas despensas de la ciudad entregarán alimentos gratis desde el 22 hasta el 24 de mayo. Se trata de una iniciativa para que los habitantes acceden a productos nutritivos sin gastar un dólar. Para que tengas más detalles sobre los horarios y centros de distribución disponibles, es necesario que leas los siguientes párrafos.
Ante el alto costo de vida que se está suscitando en diversas áreas de Estados Unidos, miles de ciudadanos, especialmente inmigrantes, tienen dificultades para solventar sus gastos mensuales. Por esa razón, organizaciones benéficas realizan la entrega de alimentos gratis para brindarles a los ciudadanos la posibilidad de ahorrar.
Cientos de despensas de la ciudad recibirán alimentos distribuidos por la red Greater Chicago Food Depository. De esa manera, los habitantes pueden acudir a las ubicaciones con la finalidad de que reciban estos productos nutritivos.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 22 al 24 de mayo en Chicago
VIERNES 22 DE MAYO
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Our Lady of the Holy Family
|1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607
|1:30 a 3:30 p.m.
|St Pius V Parish
|1919 S Ashland Ave.,Chicago, IL 60608
|12:30 a 1:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 1:30 p.m.
|Pilsen Wellness Center, Inc.
|2319 S Damen Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 12 p.m.
SÁBADO 23 DE MAYO
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|St Pius V Parish
|1919 S Ashland Ave.,Chicago, IL 60608
|12:30 a 1:30 p.m.
|St Teresa of Avila Parish
|1950 N Kenmore Ave., Chicago, IL 60614
|9:30 a 11:30 a.m.
|Care For Friends
|530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614
|11 a.m. a 1 p.m.
|Mount Ridge Baptist Church
|2658 W Jackson Blvd., Chicago, IL 60612
|9 a 11 a.m.
|Manna For Life
|2704 W North Ave., Chicago, IL 60647
|10 a.m. a 1 p.m.
DOMINGO 24 DE MAYO
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|4 a 5:30 p.m.
|Legler Regional Library
|115 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624
|1 a 4 p.m.
|North Shore SDA Church
|5220 N California Ave., Chicago, IL 60625
|10 a.m. a 12 p.m.
|Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C.
|6601 S Kedzie Ave., Chicago, IL 60629
|1 a 3 p.m.
|Chicago Straford Memorial SDA Church
|500 W 119th St., Chicago, IL 60628
|1 a 3 p.m.
¿No identificaste alguna despensa cerca a tu hogar? En esa situación, ingresa al sitio web de Greater Chicago Food Bank y, con solo insertar tu dirección domiciliario o código postal, el sistema te arrojará los centros de distribución más allegados a ti.
¿Es necesaria la presentación de alguna documentación para recibir alimentos gratis en Chicago?
De acuerdo a Greater Chicago Food Bank, el acceso a la ayuda se garantiza de manera universal sin que los residentes deban identificarse obligatoriamente, aunque ciertas organizaciones podrían solicitar documentación de manera interna con el propósito de corroborar la zona de residencia.
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