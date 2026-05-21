Una buena oportunidad de asistencia llega a los distintos puntos de Chicago . Se confirmó que distintas despensas de la ciudad entregarán alimentos gratis desde el 22 hasta el 24 de mayo. Se trata de una iniciativa para que los habitantes acceden a productos nutritivos sin gastar un dólar. Para que tengas más detalles sobre los horarios y centros de distribución disponibles, es necesario que leas los siguientes párrafos.

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Ante el alto costo de vida que se está suscitando en diversas áreas de Estados Unidos, miles de ciudadanos, especialmente inmigrantes, tienen dificultades para solventar sus gastos mensuales. Por esa razón, organizaciones benéficas realizan la entrega de alimentos gratis para brindarles a los ciudadanos la posibilidad de ahorrar.

Cientos de despensas de la ciudad recibirán alimentos distribuidos por la red Greater Chicago Food Depository. De esa manera, los habitantes pueden acudir a las ubicaciones con la finalidad de que reciban estos productos nutritivos.

Las personas que acudan a los puntos de entrega recibirán alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 22 al 24 de mayo en Chicago

VIERNES 22 DE MAYO

DESPENSA UBICACIÓN HORARIO Chicago Lights 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 9:30 a 11:30 a.m. Our Lady of the Holy Family 1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607 1:30 a 3:30 p.m. St Pius V Parish 1919 S Ashland Ave.,Chicago, IL 60608 12:30 a 1:30 p.m. Pilsen Food Pantry 2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608 10 a.m. a 1:30 p.m. Pilsen Wellness Center, Inc. 2319 S Damen Ave., Chicago, IL 60608 10 a.m. a 12 p.m.

SÁBADO 23 DE MAYO

DESPENSA UBICACIÓN HORARIO St Pius V Parish 1919 S Ashland Ave.,Chicago, IL 60608 12:30 a 1:30 p.m. St Teresa of Avila Parish 1950 N Kenmore Ave., Chicago, IL 60614 9:30 a 11:30 a.m. Care For Friends 530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614 11 a.m. a 1 p.m. Mount Ridge Baptist Church 2658 W Jackson Blvd., Chicago, IL 60612 9 a 11 a.m. Manna For Life 2704 W North Ave., Chicago, IL 60647 10 a.m. a 1 p.m.

DOMINGO 24 DE MAYO

DESPENSA UBICACIÓN HORARIO Meals Ministry 126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611 4 a 5:30 p.m. Legler Regional Library 115 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624 1 a 4 p.m. North Shore SDA Church 5220 N California Ave., Chicago, IL 60625 10 a.m. a 12 p.m. Beth Shalom B’nai Zaken E.H.C. 6601 S Kedzie Ave., Chicago, IL 60629 1 a 3 p.m. Chicago Straford Memorial SDA Church 500 W 119th St., Chicago, IL 60628 1 a 3 p.m.

¿No identificaste alguna despensa cerca a tu hogar? En esa situación, ingresa al sitio web de Greater Chicago Food Bank y, con solo insertar tu dirección domiciliario o código postal, el sistema te arrojará los centros de distribución más allegados a ti.

Es importante que tengas en cuentas las ubicaciones y los horarios para que no tengas inconvenientes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Es necesaria la presentación de alguna documentación para recibir alimentos gratis en Chicago?

De acuerdo a Greater Chicago Food Bank, el acceso a la ayuda se garantiza de manera universal sin que los residentes deban identificarse obligatoriamente, aunque ciertas organizaciones podrían solicitar documentación de manera interna con el propósito de corroborar la zona de residencia.

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