Si te encuentras en Texas y el dinero no te alcanza para comprar alimentos para que comas tú o tu familia, no estés preocupado, ya que diversas organizaciones entregarán víveres y todo tipo de despensas gratis del 22 al 24 de mayo. Así que no tengas vergüenza y acércate a uno de los puntos de entrega. En esta nota te damos a conocer las direcciones exactas y los horarios que realizarán la distribución. Según la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; no es necesario ser ciudadano estadounidense y la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya alimentos disponibles.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 22 AL 24 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026.
ENTREGA VIERNES 22 DE MAYO
Mitchell Boys and Girls club
- 4420 Avenue P Galveston, TX 77550
- De: 11:30 AM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Bocadillo)
Lighthouse Christian Ministries
- 3507 Walsh St. Bacliff, TX 77518
- De: 8:30 AM - 9:30 AM (Desayuno) / 12:00 PM - 2:00 PM (Almuerzo)
Light of Christ Lutheran Church
- 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
- 346-463-1513
- De: 3:30 PM - 5:00 PM
Grace Episcopal Church
- 112 W Lang St Alvin, TX 77511
- 281-331-5657
- De: 11:00 AM - 4:00 PM
East Harris County Activity Center
- 7340 Spencer Hwy Pasadena, TX 77505
- De: 9:00 AM - 9:30 AM (Desayuno) / 12:00 PM - 1:00 PM (Almuerzo)
Footprint Academy
- 1700 Danubina Baytown, TX 77520
- De: 7:00 AM - 9:00 AM (Desayuno) / 3:30 PM - 4:30 PM (Bocadillo)
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
- 1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504
- 832-476-9732
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown
- 307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520
- 832-597-8908
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Christian Helping Hands
- 4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584
- 281-485-9776
- De: 9:30 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos)
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center
- 2732 Cherrybrook Lane Houston, TX 77052
- De: 9:00 AM - 9:45 AM (Desayuno) / 12:30 PM - 1:00 PM (Almuerzo)
Centro Familiar El Buen Pastor
- 10320 Hartsook St Houston, TX 77034
- De: 11:30 AM - 12:30 PM (Almuerzo)
Sweetwater Pointe Apartments
- 7909 S. Sam Houston Pkwy E. Houston, TX 77075
- De: 10:00 AM - 11:00 AM (Bocadillo) / 12:00 PM - 1:00 PM (Almuerzo)
De Zavala Middle School
- 101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506
- 713-740-0544
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Iglesia Cristiana Vision Divina
- 15703 Market St Channelview, TX 77530
- 281-763-5899
- De: 5:00 PM - 6:00 PM
Martin L. Flukinger Community Center
- 16003 Lorenzo St Channelview, TX 77530
- De: 8:00 AM - 9:30 AM (Desayuno) / 12:00 PM - 1:00 PM (Almuerzo)
Houston Public Library - Park Place
- 8145 Park Place Blvd Houston, TX 77017
- De: 11:45 AM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Tentempié)
Morefield Boys and Girls Club
- 5950 Selinsky Rd. Houston, TX 77048
- De: 11:30 AM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Tentempié)
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
- 2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017
- De: 9:00 AM - 5:00 PM
WIC Sunnyside
- 4410 Reed Houston, TX 77051
- De: 8:00 AM - 9:15 AM (Desayuno) / 11:00 AM - 11:45 AM (Almuerzo)
Community Family Centers
- 7524 Ave E Houston, TX 77012
- 713-923-2316
- De: 9:00 AM - 1:00 PM
Community Family Center- JP McGovern
- 7318 Avenue F Houston, TX 77011
- De: 11:00 AM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Bocadillo)
Sunnyside Place Community Development Corporation
- 8302 Colonial Ln Houston, TX 77051
- 713-731-7050
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Barrett Station/Riley Chambers Community Center
- 808½ Magnolia Ave Crosby, TX 77532
- De: 12:00 PM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Bocadillo)
New Hope Housing @ Reed
- 2605 Reed Rd. Houston, TX 77051
- De: 9:00 AM - 10:00 AM (Desayuno) / 11:30 AM - 1:00 PM (Almuerzo)
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St. Houston, TX 77029
- De: 8:00 AM - 1:00 PM
Most Holy Trinity Catholic Church
- 415 S Erskine St Angleton, TX 77515
- 979-849-9458
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Pilgrim Community Center
- 3118 1/2 Blodgett St Houston, TX 77004
- 713-529-3381
- De: 9:00 AM - 12:30 PM
GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)
- 9320 Kirby Dr Houston, TX 77054
- 713-393-4700
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Mount Zion Baptist Church
- 2301 Nagle St Houston, TX 77004
- 713-659-7146
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Martha’s Kitchen
- 322 S Jensen Dr Houston, TX 77003
- 713-224-2522
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
ENTREGA SÁBADO 23 DE MAYO
Christ’s Church of the Assemblies of God
- 1401 Bay Area Blvd Houston, TX 77058
- 281-488-1775
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Light of Christ Lutheran Church
- 2530 S Broadway St La Porte, TX 77571
- 346-463-1513
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
New Covenant Christian Church
- 10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089
- 281-484-4230
- De: 12:00 PM - 1:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor
- 10320 Hartsook St Houston, TX 77034
- De: 11:30 AM - 12:30 PM (Almuerzo)
The Ark of Restitution Missionary Baptist Church
- 6013 Selinsky Rd Houston, TX 77048
- 713-991-0049
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Immaculate Conception Catholic Church
- 7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011
- 713-921-1261
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
- 535 Portwall St. Houston, TX 77029
- De: 9:00 AM - 1:00 PM
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
- 535 Portwall St Houston, TX 77029
- De: 8:30 AM - 11:30 AM (Solo con cita previa - Compras en persona) / 1:30 PM - 3:30 PM (Solo con cita previa - Compras en persona)
Most Holy Trinity Catholic Church
- 415 S Erskine St Angleton, TX 77515
- 979-849-9458
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Boynton Chapel United Methodist Church
- 2812 Milby St Houston, TX 77004
- 713-748-6066
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Good Hope Missionary Baptist Church
- 3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004
- 832-217-3249
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Southside Church of Christ
- 13835 Buxley St Houston, TX 77045
- 713-434-8111
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
ENTREGA DOMINGO 24 DE MAYO
Multi Cultural Center
- 951 Tristar Dr Webster, TX 77598
- 210-617-3008
- De: 1:00 PM - 3:00 PM
The Beacon
- 1212 Prairie St Houston, TX 77002
- 713-220-9737
- De: 7:00 AM - 2:00 PM
Servant of Nations
- 6565 Rookin St Houston, TX 77074
- 832-567-4918
- De: 11:30 AM - 12:30 PM
Royalty Church
- 7424 FM 359 Richmond, TX 77406
- 832-542-3845
- De: 9:00 AM - 7:00 PM
RCCG Christ the Rock Chapel
- 14030 Park Avenue Conroe, TX 77384
- 832-377-6805
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Salvation Army Soup Kitchen
- 305 Avenue E Conroe, TX 77301
- 936-760-2441
- De: 12:00 PM - 1:00 PM / 5:00 PM - 6:00 PM
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.
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