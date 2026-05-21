Si te encuentras en Texas y el dinero no te alcanza para comprar alimentos para que comas tú o tu familia, no estés preocupado, ya que diversas organizaciones entregarán víveres y todo tipo de despensas gratis del 22 al 24 de mayo. Así que no tengas vergüenza y acércate a uno de los puntos de entrega. En esta nota te damos a conocer las direcciones exactas y los horarios que realizarán la distribución. Según la información oficial del North Texas Food Bank, en la mayoría de los eventos solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; no es necesario ser ciudadano estadounidense y la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya alimentos disponibles.

En la mayoría de los eventos solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 22 AL 24 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026.

ENTREGA VIERNES 22 DE MAYO

Mitchell Boys and Girls club

4420 Avenue P Galveston, TX 77550

De: 11:30 AM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Bocadillo)

Lighthouse Christian Ministries

3507 Walsh St. Bacliff, TX 77518

De: 8:30 AM - 9:30 AM (Desayuno) / 12:00 PM - 2:00 PM (Almuerzo)

Light of Christ Lutheran Church

2530 S Broadway St La Porte, TX 77571

346-463-1513

De: 3:30 PM - 5:00 PM

Grace Episcopal Church

112 W Lang St Alvin, TX 77511

281-331-5657

De: 11:00 AM - 4:00 PM

East Harris County Activity Center

7340 Spencer Hwy Pasadena, TX 77505

De: 9:00 AM - 9:30 AM (Desayuno) / 12:00 PM - 1:00 PM (Almuerzo)

Footprint Academy

1700 Danubina Baytown, TX 77520

De: 7:00 AM - 9:00 AM (Desayuno) / 3:30 PM - 4:30 PM (Bocadillo)

La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)

1062 Fairmont Pkwy Pasadena, TX 77504

832-476-9732

De: 9:00 AM - 5:00 PM

Hearts and Hands of Baytown

307 Cedar Bayou Rd Baytown, TX 77520

832-597-8908

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Christian Helping Hands

4305 Magnolia Pkwy Pearland, TX 77584

281-485-9776

De: 9:30 AM - 1:00 PM (Primeros 50 hogares atendidos)

The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center

2732 Cherrybrook Lane Houston, TX 77052

De: 9:00 AM - 9:45 AM (Desayuno) / 12:30 PM - 1:00 PM (Almuerzo)

Centro Familiar El Buen Pastor

10320 Hartsook St Houston, TX 77034

De: 11:30 AM - 12:30 PM (Almuerzo)

Sweetwater Pointe Apartments

7909 S. Sam Houston Pkwy E. Houston, TX 77075

De: 10:00 AM - 11:00 AM (Bocadillo) / 12:00 PM - 1:00 PM (Almuerzo)

De Zavala Middle School

101 E Jackson Ave Pasadena, TX 77506

713-740-0544

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Iglesia Cristiana Vision Divina

15703 Market St Channelview, TX 77530

281-763-5899

De: 5:00 PM - 6:00 PM

Martin L. Flukinger Community Center

16003 Lorenzo St Channelview, TX 77530

De: 8:00 AM - 9:30 AM (Desayuno) / 12:00 PM - 1:00 PM (Almuerzo)

Houston Public Library - Park Place

8145 Park Place Blvd Houston, TX 77017

De: 11:45 AM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Tentempié)

Morefield Boys and Girls Club

5950 Selinsky Rd. Houston, TX 77048

De: 11:30 AM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Tentempié)

La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)

2840 Broadway St Suite 106 Houston, TX 77017

De: 9:00 AM - 5:00 PM

WIC Sunnyside

4410 Reed Houston, TX 77051

De: 8:00 AM - 9:15 AM (Desayuno) / 11:00 AM - 11:45 AM (Almuerzo)

Community Family Centers

7524 Ave E Houston, TX 77012

713-923-2316

De: 9:00 AM - 1:00 PM

Community Family Center- JP McGovern

7318 Avenue F Houston, TX 77011

De: 11:00 AM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Bocadillo)

Sunnyside Place Community Development Corporation

8302 Colonial Ln Houston, TX 77051

713-731-7050

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Barrett Station/Riley Chambers Community Center

808½ Magnolia Ave Crosby, TX 77532

De: 12:00 PM - 1:00 PM (Almuerzo) / 3:00 PM - 4:00 PM (Bocadillo)

New Hope Housing @ Reed

2605 Reed Rd. Houston, TX 77051

De: 9:00 AM - 10:00 AM (Desayuno) / 11:30 AM - 1:00 PM (Almuerzo)

Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office

535 Portwall St. Houston, TX 77029

De: 8:00 AM - 1:00 PM

Most Holy Trinity Catholic Church

415 S Erskine St Angleton, TX 77515

979-849-9458

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Pilgrim Community Center

3118 1/2 Blodgett St Houston, TX 77004

713-529-3381

De: 9:00 AM - 12:30 PM

GSSCA (Gulf Coast Community Services Association)

9320 Kirby Dr Houston, TX 77054

713-393-4700

De: 9:00 AM - 4:00 PM

Mount Zion Baptist Church

2301 Nagle St Houston, TX 77004

713-659-7146

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Martha’s Kitchen

322 S Jensen Dr Houston, TX 77003

713-224-2522

De: 11:30 AM - 12:30 PM

ENTREGA SÁBADO 23 DE MAYO

Christ’s Church of the Assemblies of God

1401 Bay Area Blvd Houston, TX 77058

281-488-1775

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Light of Christ Lutheran Church

2530 S Broadway St La Porte, TX 77571

346-463-1513

De: 9:00 AM - 12:00 PM

New Covenant Christian Church

10603 Blackhawk Blvd Houston, TX 77089

281-484-4230

De: 12:00 PM - 1:00 PM

Centro Familiar El Buen Pastor

10320 Hartsook St Houston, TX 77034

De: 11:30 AM - 12:30 PM (Almuerzo)

The Ark of Restitution Missionary Baptist Church

6013 Selinsky Rd Houston, TX 77048

713-991-0049

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Immaculate Conception Catholic Church

7250 Harrisburg Blvd Houston, TX 77011

713-921-1261

De: 8:00 AM - 10:00 AM

Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office

535 Portwall St. Houston, TX 77029

De: 9:00 AM - 1:00 PM

Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)

535 Portwall St Houston, TX 77029

De: 8:30 AM - 11:30 AM (Solo con cita previa - Compras en persona) / 1:30 PM - 3:30 PM (Solo con cita previa - Compras en persona)

Most Holy Trinity Catholic Church

415 S Erskine St Angleton, TX 77515

979-849-9458

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Boynton Chapel United Methodist Church

2812 Milby St Houston, TX 77004

713-748-6066

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Good Hope Missionary Baptist Church

3015 N MacGregor Way Houston, TX 77004

832-217-3249

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Southside Church of Christ

13835 Buxley St Houston, TX 77045

713-434-8111

De: 9:00 AM - 11:00 AM

ENTREGA DOMINGO 24 DE MAYO

Multi Cultural Center

951 Tristar Dr Webster, TX 77598

210-617-3008

De: 1:00 PM - 3:00 PM

The Beacon

1212 Prairie St Houston, TX 77002

713-220-9737

De: 7:00 AM - 2:00 PM

Servant of Nations

6565 Rookin St Houston, TX 77074

832-567-4918

De: 11:30 AM - 12:30 PM

Royalty Church

7424 FM 359 Richmond, TX 77406

832-542-3845

De: 9:00 AM - 7:00 PM

RCCG Christ the Rock Chapel

14030 Park Avenue Conroe, TX 77384

832-377-6805

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Salvation Army Soup Kitchen

305 Avenue E Conroe, TX 77301

936-760-2441

De: 12:00 PM - 1:00 PM / 5:00 PM - 6:00 PM

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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