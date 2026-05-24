Miles de familias en Chicago y el condado de Cook podrán acceder a distribuciones gratuitas de alimentos entre el 25 y el 28 de mayo gracias a la red comunitaria del Greater Chicago Food Depository. La organización mantiene decenas de despensas, comedores comunitarios y programas de distribución en distintas zonas para ayudar a personas que enfrentan inseguridad alimentaria.

Los residentes pueden buscar despensas y programas cercanos utilizando el mapa interactivo de la organización, donde es posible filtrar por código postal, horarios, distancia y tipos de servicios disponibles. El sistema también permite encontrar sitios abiertos el mismo día o elegir opciones según las necesidades de cada familia.

Además de alimentos gratuitos, el Greater Chicago Food Depository ofrece ayuda para solicitar beneficios como SNAP/Link, Medicaid y otros programas médicos y nutricionales. Las familias con niños también pueden acceder a recursos especiales relacionados con nutrición y apoyo alimentario.

La organización recordó que cualquier persona puede recibir ayuda alimentaria, independientemente de su situación económica, estatus migratorio o antecedentes.

Los residentes pueden usar un mapa interactivo para encontrar despensas, comedores comunitarios y distribuciones móviles cercanas a su ubicación. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

“La comida es un derecho humano”, destaca la institución, que asegura que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto cuando buscan asistencia.

Las despensas actuales funcionan de manera similar a pequeños supermercados comunitarios. En muchos casos, los visitantes pueden escoger los alimentos que desean llevar, mientras voluntarios ayudan a cargar las bolsas o cajas.

Entre los productos disponibles suelen encontrarse frutas, verduras frescas, arroz, leche, huevos, carne y alimentos empaquetados.

“Nadie debería preocuparse o decidir entre comer o pagar las cuentas”, afirmó Ruth Castillo, voluntaria de la despensa New Hope en Hermosa. Otra residente beneficiada, Noemi Guzman, explicó: “Estoy muy agradecida por la comida que he recibido de esta despensa. Me ha ayudado muchísimo. He comido muy bien de aquí: carne, arroz, huevos, leche, de todo. Ha sido una bendición”.

Además de comida gratis, las familias pueden recibir ayuda para solicitar SNAP/Link, Medicaid y otros beneficios sociales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las autoridades aclararon además que no se requiere presentar identificación para recibir alimentos en la mayoría de los programas, aunque algunos sitios podrían solicitar documentos para servicios adicionales o verificar áreas de cobertura. También recomiendan llevar bolsas resistentes o carritos para transportar los productos, especialmente para quienes acuden caminando o en transporte público.

Quienes no puedan trasladarse hasta una despensa pueden consultar opciones de entrega a domicilio o autorizar a un familiar o amigo para recoger los alimentos.

Dentro de la ciudad de Chicago, las personas también pueden llamar al 311 para obtener información sobre otros programas de ayuda alimentaria disponibles en la zona.

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