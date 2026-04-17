Como parte de un esfuerzo para fortalecer el bienestar de las familias de Nueva York, la ciudad realizará una serie de jornadas de distribución de alimentos básicos totalmente gratis entre el 17 y 19 de abril, con el propósito de aliviar la carga económica que están presentando actualmente los residentes. Si estás interesado o conoces a una persona que podría beneficiarse de esta iniciativa, te invito a conocer los puntos exactos de entrega y en qué horarios se realizará la repartición. Presta atención a los siguientes párrafos.
Se trata de una iniciativa por parte de organizaciones sociales, instituciones religiosas y comedores comunitarios, que unieron esfuerzos para ofrecer un modelo de asistencia para los residentes de la Gran Manzana.
Dentro de los espacios con mayor flujo de atención resaltan despensas como Westside Campaign Against Hunger y Riverside Church, que suelen operar en horarios matutinos y de mediodía.
Lo primordial de este programa es que el acceso a estos alimentos es para el público en general, por lo que se entregará los distintos alimentos a cualquier individuo sin considerar su estatus migratorio ni su situación económica.
Donde recibir comida gratis en Nueva York
Para que tengas un mejor entendimiento de este programa, la entrega de alimentos sin costo en esta ciudad se realizará entre el 17 y 19 de abril, pero existen horarios específicos. Para estas fechas, los puntos estratégicos abarcan desde Manhattan hasta Brooklyn, Queens y el Bronx.
A continuación, te brindaré las ubicaciones y los horarios de las despensas que entregarán alimentos gratuitos hasta el domingo 19 de abril:
|Ciudad
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Manhattan
|Renaissance School of the Arts
|319 East 117th Street, Manhattan, NY 10035
|Desde las 3:00 hasta las 5:00 p.m.
|Manhattan
|Lehman Village Houses
|1595 Madison Ave.
|Sábado y domingo desde el mediodía.
|Queens
|Travers Park
|41-01 103rd St.
|Desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.
|Bronx
|Bread of Life Food Pantry
|1104 Elder Ave, Bronx, Nueva York, 10472
|Sábado de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
|Brooklyn
|Gethsemane Seventh Day Adventist Church
|357 Empire Blvd, Brooklyn, New York, 11225
|Domingo desde las 12:00 p.m. hasta la 1:00 p.m.
|Brooklyn
|Holding Hands Ministries (FP)
|2828 Neptune Ave, Brooklyn, NY, 11224, USA
|Viernes desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.
|Brooklyn
|Hope Center Development Corporation
|414 E 95th St, Brooklyn, New York, 11212
|Sábado desde las 11:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.
|Brooklyn
|International Pentecostal City Mission
|9202 Church Ave, Brooklyn, New York, 11236
|Sábado desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
|Brooklyn
|Lifebridgeny/BkPantry
|1895 Flatbush Ave, Brooklyn, New York, 11210
|Viernes desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
|Brooklyn
|Mamre Enrichment Program (FP)
|1623 Utica Ave, Brooklyn, New York, 11234
|Domingo desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
|Brooklyn
|Movement of Pentecostal Christian Church
|90 92nd St, Brooklyn, New York, 11209
|Domingo desde las 12:30 p.m. hasta las 2:00 p.m.
Esta red de asistencia alimentaria se caracteriza por ser muy accesible para los ciudadanos de Nueva York, ya que en la mayoría de las ocasiones los interesados pueden acceder a este servicio sin la necesidad de inscribirse o cumplir con requisitos documentales.
