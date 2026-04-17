Distintas barrios de Nueva York formarán parte de esta iniciativa para la entrega de alimentos gratuitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Como parte de un esfuerzo para fortalecer el bienestar de las familias de , la ciudad realizará entre el 17 y 19 de abril, con el propósito de aliviar la carga económica que están presentando actualmente los residentes. Si estás interesado o conoces a una persona que podría beneficiarse de esta iniciativa, te invito a conocer los puntos exactos de entrega y en qué horarios se realizará la repartición. Presta atención a los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR

Se trata de una iniciativa por parte de organizaciones sociales, instituciones religiosas y comedores comunitarios, que unieron esfuerzos para ofrecer un modelo de asistencia para los residentes de la Gran Manzana.

Dentro de los espacios con mayor flujo de atención resaltan despensas como Westside Campaign Against Hunger y Riverside Church, que suelen operar en horarios matutinos y de mediodía.

Si bien el programa está dirigido para las personas más necesitadas, cualquier ciudadano de Nueva York puede acceder a este beneficio. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Lo primordial de este programa es que el acceso a estos alimentos es para el público en general, por lo que se entregará los distintos alimentos a cualquier individuo sin considerar su estatus migratorio ni su situación económica.

Donde recibir comida gratis en Nueva York

Para que tengas un mejor entendimiento de este programa, la entrega de alimentos sin costo en esta ciudad se realizará entre el 17 y 19 de abril, pero existen horarios específicos. Para estas fechas, los puntos estratégicos abarcan desde Manhattan hasta Brooklyn, Queens y el Bronx.

A continuación, te brindaré las ubicaciones y los horarios de las despensas que entregarán alimentos gratuitos hasta el domingo 19 de abril:

CiudadOrganizaciónUbicaciónHorario
ManhattanRenaissance School of the Arts319 East 117th Street, Manhattan, NY 10035Desde las 3:00 hasta las 5:00 p.m.
ManhattanLehman Village Houses1595 Madison Ave.Sábado y domingo desde el mediodía.
QueensTravers Park41-01 103rd St.Desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.
BronxBread of Life Food Pantry1104 Elder Ave, Bronx, Nueva York, 10472Sábado de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
BrooklynGethsemane Seventh Day Adventist Church357 Empire Blvd, Brooklyn, New York, 11225Domingo desde las 12:00 p.m. hasta la 1:00 p.m.
BrooklynHolding Hands Ministries (FP)2828 Neptune Ave, Brooklyn, NY, 11224, USAViernes desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.
BrooklynHope Center Development Corporation414 E 95th St, Brooklyn, New York, 11212Sábado desde las 11:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.
BrooklynInternational Pentecostal City Mission9202 Church Ave, Brooklyn, New York, 11236Sábado desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
BrooklynLifebridgeny/BkPantry1895 Flatbush Ave, Brooklyn, New York, 11210Viernes desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
BrooklynMamre Enrichment Program (FP)1623 Utica Ave, Brooklyn, New York, 11234Domingo desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
BrooklynMovement of Pentecostal Christian Church90 92nd St, Brooklyn, New York, 11209Domingo desde las 12:30 p.m. hasta las 2:00 p.m.
Se trata de una gran ocasión para consigas alimentos sin gastar algún dólar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Esta red de asistencia alimentaria se caracteriza por ser muy accesible para los ciudadanos de Nueva York, ya que en la mayoría de las ocasiones los interesados pueden acceder a este servicio sin la necesidad de inscribirse o cumplir con requisitos documentales.

