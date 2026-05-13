Desde hace unos días se hizo oficial que hay nuevas tarifas para las solicitudes de asilo y si tienes una pendiente, es necesario pagar la tarifa anual de asilo de $102 (ajustada por la inflación) por cada año que tu caso permanece sin respuesta. Esta es una medida obligatoria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, y si no se realiza se puede tener consecuencias negativas con inmigración, según alertó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Hasta el momento se conoce que el abono se debe hacer dentro de los 30 días desde que se recibió la notificación, ya sea si tu caso está en la agencia federal o en la corte de inmigración. En esta última hay un error que muchos están cometiendo y que les puede generar una orden de deportación. Aquí te explico de qué se trata y las medidas que debes tomar con el fee para estar a salvo antes del 29 de mayo, fecha clave en este proceso.

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¿Quiénes deben pagar la tarifa anual de asilo en EE.UU. y cómo saber si toca?

Lo primero que hay que saber es que la tarifa anual de asilo (AAF) aplica a ciertos solicitantes de asilo con casos activos, que esos $102 (debido a los ajustes por inflación para el año fiscal 2026) deben ser abonados por solicitantes que tienen casos con más de un año de espera y debe pagarse cada año mientras el proceso siga pendiente.

Eso significa que, si presentaste tu solicitud de asilo (Formulario I-589) hace tiempo y aún no tienes una decisión, podrías tener que pagar en cualquier momento. Este pago es obligatorio cada 365 días que el caso permanezca abierto tras el primer año. Recuerda que solo tienes 30 días para pagar en línea. No 30 días desde que abres el sobre, sino desde que ellos lo remitieron. Por eso es tan importante que tu dirección esté actualizada. El impago de la cuota puede resultar en el cierre del caso.

Esto también ha sido advertido por USCIS en un comunicado en su página web: “en un esfuerzo por cumplir con el mandato legal que exige al Departamento de Seguridad requerir el pago de la cuota anual, la norma final provisional establece que, si un extranjero no paga la cuota anual dentro de los 30 días siguientes a la notificación, USCIS rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si un extranjero no posee estatus legal en los Estados Unidos, el USCIS también iniciará su proceso de remoción”.

USCIS anunció medidas por no pagar la tarifa anual de asilo a partir de este 29 de mayo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Paso a paso para revisar tu tarifa anual de asilo en EE.UU.

Sigue estos pasos para comprobar tu estatus:

Ingresa al portal de pagos de USCIS (puedes buscar en Google: “pay my asylum fee online”).

Introduce tu información personal.

Revisa el estado de tu tarifa.

Si te toca pagar: verás un botón azul que dice “Pay and Submit” (Pagar y enviar).

Si aún no te toca: aparecerá un mensaje indicando que no se requiere el pago por ahora.

Aquí es importante tener en cuenta que si tu caso está en una oficina de asilo, es afirmativo y se debe pagar en USCIS; pero si tu caso está ante un jueza de inmigración, entonces es defensivo y debes pagarlo ante la corte de inmigración.

Cómo pagar el fee de asilo en una corte de inmigración

Toda persona con una solicitud de asilo pendiente por más de 365 días, ya sea ante USCIS o en la corte de inmigración, está sujeta al pago del fee anual de asilo, pero es importante que sepas que el abono no es igual para ambos y debes seguir las instrucciones específicas de tu caso.

Pasos a seguir para pagar:

Verifica si tienes pago pendiente: revisa tu caso o notificación de la corte para saber si tienes un pago requerido.

Sigue las instrucciones indicadas: Selecciona “Court form initial application fee for asylum. For withholding removal” e ingresa tu A-Number (número de extranjero)

El método de pago depende de tu caso. La corte te indicará el tipo de pago y cómo hacerlo, ya sea asilo inicial (Initial application para casos donde estás solicitando asilo por primera vez ante la corte) o fee anual (anual fee para el pago anual del asilo después del primer año).

Realiza el pago: haz el pago en línea a través del sistema oficial de pagos de la corte de inmigración (EOIR) ingresando a la web https://pay.eoir.justice.gov.

Al finalizar en Pay.gov, descarga e imprime el “payment tracking id” y el recibo.

Guarda el comprobante: conserva tu recibo o confirmación de pago. Lo necesitarás para tu récord y futuras audiencias. Si cuentas con representación legal envía tu voucher en PDF a tu abogado para que notifique el pago a la corte.

Tu caso se asilo puede ser cerrado por parte de USCIS si no cumples con la nueva regla para el pago de la tarifa anual de $102. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El error que te puede generar una orden de deportación

Todos los solicitantes de asilo que están en corte de inmigración deben tener el comprobante del pago inicial y el pago anual. Si no tienen esos dos pagos, les pueden dar una orden de deportación.

“Para las personas que están en corte y vayan a hacer el pago anual del fee también tienen que tomar en cuenta que deberían tener ambos: del año pasado de $100 y el nuevo de $102. Al no tener esto, el juez les puede dar una orden de deportación”, explicó Rolando Vazquez, abogado de inmigración.

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