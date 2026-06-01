Inicia un nuevo mes y se ha presentado una excelente oportunidad para los inmigrantes mexicanos que residen en el norte de Texas , ya que el Consulado sobre Ruedas desplegará sus oficinas móviles en todo el territorio con el propósito de que cualquier interesado puede realizar o tener más información sobre trámites en específico. En esta nota conocerás detalladamente el calendario de las fechas disponibles, la manera adecuada de asegurar una cita gratuita y otros puntos importantes.

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El ‘Consulado sobre Ruedas’ de México consiste en que la oficina oficial sale de su sede fija y lleva sus servicios a distintas ciudades y condados de EE. UU. (en este caso al norte de Texas); el propósito es beneficiar a los inmigrantes mexicanos que viven a horas de distancia del establecimiento.

Si bien estas jornadas de atención pretenden evitar gastos de transporte y pérdidas de tiempo, para ser atendido es necesario verificar la cita, los documentos y los requisitos antes de acudir.

Fechas disponibles y lugar de atención del Consulado sobre Ruedas de México en el norte de Texas

Los servicios del Consulado sobre Ruedas de México se llevarán a cabo desde este lunes 01 hasta el viernes 05 de junio en 1800 N Jefferson Ave., Mt. Pleasant. Los solicitantes mexicanos que radican en el norte de Texas podrán renovar y recibir documentos necesarios para identificarse o viajar.

El servicio del Consulado sobre Ruedas de México estará disponible del 01 al 05 de junio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo reservar una cita en el Consulado sobre Ruedas de México en el norte de Texas

Tal como te indiqué previamente, es indispensable reservar una cita. Para ello, tendrás que solicitarla en el sitio web oficial de MiConsulado ; también existen otras opciones, tales como contactarte al 1 424 309 0009 o enviar un mensaje vía WhatsApp al mismo número.

Ten en cuenta que reservar una cita no tiene costo alguno; entonces, rechaza cualquier propuesta externa que te prometa asegurarte un espacio a cambio de dinero.

Qué trámites estarán disponibles en el Consulado sobre Ruedas de México en el norte de Texas

En las fechas señaladas, los inmigrantes mexicanos que radican en esta área texano podrán gestionar tres trámites principales: pasaporte mexicano, matrícula consular o credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los interesados podrán realizar trámites de pasaporte mexicano, matrícula consular y credencial para votar del INE. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué requisitos tener en cuenta antes de acudir a tu cita

De acuerdo a Univision 23 DFW , estas son algunas recomendaciones que debes seguir para evitar contratiempos durante tu cita en el Consulado sobre Ruedas de México:

Revisa tu cita un día antes.

Lleva contigo documentos originales

Verifica que tu nombre esté escrito idénticamente a tus documentos.

Revisa que tu comprobante de domicilio tenga dirección completa.

Llega puntual

No dejes el trámite para el último día.

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