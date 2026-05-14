Mantener una situación migratoria estable en los Estados Unidos requiere no solo el cumplimiento de las normas, sino también la precaución de contar con la documentación adecuada ante cualquier requerimiento de las autoridades federales. Posiblemente cuentes con un beneficio migratorio del país, pero sin presentar los papeles adecuados podría generarte serios inconvenientes. Bajo ese contexto, esta nota te ayudará a revelarte qué documentos debes portar contigo mismo para proteger tus derechos.

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Ante la rigurosidad política migratoria implementada por la administración Trump, es posible que cualquier inmigrante esté expuesto ante los agentes federales que no dudarán en consultar su estatus migratorio y solicitar la documentación necesaria.

De acuerdo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), todo inmigrante con estatus legal debe portar su “evidence of registration” ante las autoridades migratorias; no es viable evitar dicha acción.

No presentar un documento que acredite la estancia puede derivar en una retención temporal para verificar la identidad y el estatus migratorio en los sistemas oficiales; sin embargo, el panorama se puede complicar ante la realidad migratoria que afronta el país.

Lo ideal es que tus documentos que acrediten tu estancia legal lo lleves siempre contigo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Qué documentos llevar según mi estatus migratorio en EE. UU.

Ante la posibilidad de interactuar con agentes migratorios, es fundamental que lleves tu documento de estatus legal en todo momento. Por esa razón, a continuación te revelaré las identificaciones necesarias según tu situación:

Asilo pendiente

Si tu situación migratoria se alinea a este caso, es necesario que presentes tu licencia de conducir, tu permiso de trabajo, tu comprobante de asilo y la notificación sellada de tu cita para huellas.

Asilo aprobado

En caso eres una beneficiario de asilo, debes presentar tu permiso laboral, licencia de manejo o la notificación de aprobación correspondiente para que acredites tu situación legal.

Ciertos documentos son necesarios para acreditar el beneficio migratorio que posees. (Foto referencial: Kurgenc / iStock) / caglar a.

Residente permanente

Si posees este beneficio migratorio, deberás presentar obligatoriamente tu licencia de conducir o la credencial que acredite tu estancia legal en el país.

Ciudadano norteamericano naturalizado

De haber obtenido la ciudadanía por naturalización, es indispensable que presentes tu licencia de conducir del estado donde resides o el “passport card”.

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