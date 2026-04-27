Recientemente, decenas de pasajeros en Estados Unidos han resultado perjudicados ante las cancelaciones o cambios abruptos de sus vuelos en distintos aeropuertos . Si bien esto puede ser estresante y perderás tiempo valioso, tienes derechos clave que te protegerán ante estas situaciones. En esta nota, quiero brindarte más detalles sobre las normativas vigentes, qué puedes reclamar y cómo actuar para que la aerolínea cumpla con su responsabilidad.

TE PUEDE INTERESAR La crisis del combustible golpea a las aerolíneas en EE. UU.: vuelos cancelados y aumento de tarifas

Un factor de esta problemática radica en la crisis en el precio de los combustibles, el cual está ocasionando que muchos turistas y viajeros nacionales modifiquen sus itinerarios durante esta temporada de verano en el país.

La situación obligó a United y Delta Airlines en ajustar sus horarios de vuelo. Si considerabas que este fenómeno solo se está registrando en Estados Unidos, te comentaré que se trata de un impacto negativo en otras compañías de Europa.

Pese a estos inconvenientes actuales, los clientes que compraron sus respectivos pasajes tienen derechos que lo avalan. ¿De cuáles se tratan? A continuación te los revelaré.

El alto costo del combustible ha ocasionado que los aeropuertos de EE.UU. modifiquen sus horarios de vuelo. (Crédito: Danielle Villasana / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / DANIELLE VILLASANA

Qué derechos tienen los pasajeros en caso su vuelo haya sido cancelado o fue cambiado en EE.UU.

Si has resultado afectado, puedes verificar el portal oficial o la aplicación de la aerolínea donde has comprado el boleto; estos canales te ofrecen la vía más ágil para gestionar cambios de itinerario o solicitar el reembolso del dinero que gastaste por tu vuelo.

En caso de la devolución, puedes solicitarla y obtenerla sin ningún problema en caso tu vuelo ha sido cancelado; abarca el costo de tu pasaje como los cargos por servicios no aprovechados, tales como equipaje facturado o la reserva específica de asientos.

Eso sí, ten en cuenta las opciones de reembolso. Habitualmente, los pasajeros aceptan la primera alternativa que les ofrecen sin saber que existen otras que le resultarían más convenientes .

También te recomiendo que te tomes un momento para explorar otras opciones de itinerarios, rutas o terminales aéreas aledañas que se ajustan mejor a tus necesidades.

Los pasajeros afectados pueden solicitar reembolso o el cambio de fecha de sus vuelos; dependerá cuál le convenga más. (Crédito: Matthew Hatcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MATTHEW HATCHER

Qué otras recomendaciones tener en cuenta antes de comprar un vuelo

Antes de que compres tu vuelo en una aerolínea de EE. UU. u otro país, te aconsejo buscar en Internet ‘derecho del pasajero’; de esa manera tendrás información detallada y estarás mejor preparado en caso tu viaje sea cancelado o modificado.

También es necesario que conserves cualquier documento, tales como boletos, recibos y correos electrónicos . Así podrás realizar un reclamo correctamente sustentado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí