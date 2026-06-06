Desde el 29 de mayo de 2026 entró en vigor un cambio imprescindible para las personas que pidieron asilo en Estados Unidos: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estableció una tarifa anual obligatoria para mantener activo el expediente. Aunque algunos lo perciban como “un pago más”, no pagarla a tiempo puede afectar la solicitud de asilo e incluso el permiso de trabajo. Ante la incertidumbre, muchos solicitantes se preguntan cuándo deben cancelar los $102 para conservar su caso. ¿No sabes cuándo te toca pagar o cómo hacerlo? A continuación explicamos cómo verificar la fecha y efectuar el pago paso a paso.

Como se recuerda, el 28 de abril de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la regla final provisional de la Ley H.R.1 (One Big Beautiful Bill Act), mediante la cual el gobierno de EE.UU. implementó un monto anual obligatorio para los solicitantes de asilo mientras su caso esté pendiente.

¿Tu caso está pendiente más de un año? Revisa si te toca pagar ahora (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO SABER SI YA ME TOCA PAGAR LA TARIFA ANUAL DE ASILO DE USCIS?

USCIS ahora cobra una tarifa anual de asilo de US$102. Si tu solicitud de asilo lleva pendiente más de un año, la agencia federal puede exigirte ese pago en cualquier momento. Te enviarán un aviso con una plazo de 30 días para pagarlo. Revisa tu correo y tu cuenta en línea de USCIS para ver si tienes algún aviso de pago.

USCIS ahora está cobrando una tarifa anual de asilo de US$102. Si tu solicitud de asilo ha estado pendiente por más de 1 año, la agencia federal puede cobrarte dicho monto en cualquier momento. Para ello, debería enviarte un aviso con una fecha límite de 30 días para cancelar. Se recomienda que revises tu correo y tu cuenta en línea de USCIS para ver si hay algún aviso de pago, precisa el sitio web ASAP.

OJO: si no recibiste un aviso para pagar la tarifa anual, debes revisar en línea si es tiempo de pagar. No hay excusas.

¿Cómo revisar en línea si es tiempo de pagar la tarifa?

Ve al sitio web de pago de USCIS (en inglés) haciendo clic aquí. Ingresa tu número A. Ingresa el número de recibo de tu recibo de solicitud de asilo o de tu aviso para pagar la tarifa anual. Si no sabes el número de recibo de tu solicitud de asilo, llama a USCIS al 800-375-5283 y dices “Infopass” para hablar con un agente, quien te ayudará con ese dato.

Tras seguir estos tres pasos, el sistema te indicará si es tiempo de cancelar o esperar un poco más. ¿Qué debes hacer? A continuación, te lo indicamos:

Si es tiempo de pagar tu tarifa: el sitio web debería pasar a la siguiente página, donde verás un botón azul que dice “Pay and Submit” (“Pagar y Entregar”).

el sitio web debería pasar a la siguiente página, donde verás un botón azul que dice “Pay and Submit” (“Pagar y Entregar”). Si no es tiempo de pagar tu tarifa: deberías ver esta alerta en la parte superior de la página: “At this time, the Annual Asylum Fee payment is not due for this case. USCIS will issue a notice the first time the Annual Asylum Fee is due” (en español: “En este momento, no es tiempo de pagar la Tarifa Anual de Asilo para este caso. USCIS emitirá un aviso la primera vez que sea tiempo de pagar la Tarifa Anual de Asilo”). Por tal motivo, es bueno revisar el sitio web al menos una vez a la semana.

¿Qué es el Número A? Es un número de identificación único que el gobierno de los Estados Unidos le asigna a las personas que no son ciudadanos cuando tienen contacto con el sistema de inmigración. Generalmente tiene 9 dígitos y permanece igual en todas sus solicitudes o casos de inmigración.

¿CÓMO PAGO LA TARIFA ANUAL DE ASILO DE USCIS?

Sigue los siguientes pasos para pagar la tarifa anual de asilo de USCIS:

Ve al sitio web de pago de USCIS (en inglés) haciendo clic aquí. Ingresa tu número A. Ingresa el número de recibo de tu recibo de solicitud de asilo o de tu aviso para pagar la tarifa anual. Si tu caso está listo para el pago, el sitio web pasará a la siguiente página, donde verás un botón azul que dice “Pay and Submit” (“Pagar y Entregar”). Haz clic en el botón. Puedes pagar la tarifa proporcionando la información de tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta bancaria de los Estados Unidos al final de la solicitud en línea. Si no tienes estas tarjetas, también puedes usar efectivo para comprar una tarjeta prepagada en muchas tiendas grandes. “Asegúrese de dejar suficiente dinero en la tarjeta para cubrir la tarifa”, recomienda ASAP. Después de ingresar la información de tu cuenta bancaria o tarjeta, verás una pantalla con un “Agency Tracking ID” (número de seguimiento de la agencia). Se recomienda guardar o hacer captura de pantalla de este número para demostrar que realizó el pago. OJO: aparecerá solamente una vez, si no lo haces ese momento no volverá a aparecer cuando finalices tu pago. Marca la casilla en la parte inferior y haz clic en “Continue” (“Continuar”) para entregar tu pago. Una vez que hayas entregado tu pago con éxito, en tu pantalla debería aparecer una ventana que indique que pagaste con éxito tu tarifa anual de asilo. USCIS debe enviarle un recibo de pago, ya sea en su cuenta en línea de USCIS o por correo.

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