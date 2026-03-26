El cuarto mes del año está por llegar y con él la entrega de varios cheques de estímulo para residentes de distintos estados de EE.UU. Muchos hogares dependen de ese dinero para cubrir gastos básicos, ponerse al día con facturas atrasadas o crear un pequeño colchón de ahorro, por lo que están muy atentos a las fechas en que recibirán los montos correspondientes. En este contexto, resulta clave conocer no solo qué programas seguirán enviando pagos en abril de 2026, sino también cuáles son los importes aproximados, los calendarios de envío y los criterios que se deben cumplir para calificar. A continuación, todo lo que debes saber.

En abril de 2026, varios estados le otorgarán beneficios económicos a algunos de sus ciudadanos (Foto: Pexels)

LOS PAGOS DE ESTÍMULO QUE SE ENTREGAN EN ABRIL 2026 EN EE.UU.

A continuación, te contamos qué ayudas se harán efectivas en abril, cuándo podrían llegar a tu bolsillo y qué pasos debes seguir para saber si eres elegible.

DIVIDENDO DEL FONDO PERMANENTE DE ALASKA

En Alaska se entregará el Dividendo del Fondo Permanente (PFD), que no es un cheque de estímulo ni ayuda federal, sino un pago anual en efectivo que el estado entrega a la mayoría de sus residentes elegibles a partir de las ganancias de un fondo de inversión creado con los ingresos del petróleo en dicho lugar.

¿Cuál es monto?

Para el dividendo del año 2025, el monto es US$1,000

¿Cuándo se entrega?

Se basa en un cronograma de distribución basado en el estado de aprobación de las solicitudes de los residentes. Por tanto, para aquellos que tienen trámites pendientes de 2025 o años anteriores, las fechas de pago son:

16 de abril de 2026: aquí se encuentran los residentes que aparecen como “Elegible-No pagado” al 8 de abril.

aquí se encuentran los residentes que aparecen como “Elegible-No pagado” al 8 de abril. 21 de mayo de 2026: aquí están quienes alcancen el estado de “Elegible” al 13 de mayo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al PFD de Alaska?

Haber sido residente de Alaska durante todo el año de calificación anterior. Por ejemplo, todo 2025 para el PFD 2026.

Tener la intención de seguir viviendo en Alaska de manera indefinida al momento de solicitar el dividendo.

No haber reclamado residencia en otro estado o país, ni haber recibido beneficios como residente de otro lugar desde el final del año previo.

Respetar los límites de ausencias: si estuviste fuera más de 180 días, debe ser por una ausencia “permitida” (estudios, servicio militar, ciertas razones familiares, etc.) y haber estado al menos 72 horas seguidas físicamente en Alaska en el periodo que marcan las reglas.

No tener ciertas condenas penales: determinadas condenas por delitos graves o periodos de encarcelamiento durante el año de calificación pueden descalificarte.

Presentar la solicitud dentro del plazo oficial (normalmente del 1 de enero al 31 de marzo) a través del sistema en línea MyPFD o por los canales que habilite el estado.

SURPLUS TAX REFUND DE GEORGIA

El reembolso especial por superávit (surplus tax refund) de Georgia es un pago único de hasta US$500 que se entrega a parejas casadas que presentan su solicitud en conjunto. El estado otorga este monto a los contribuyentes que realizan su declaración estatal del año fiscal 2025 dentro del plazo regular de abril de 2026.

¿Cuál es el monto?

Este beneficio se calcula en función del estatus de declaración. Así tenemos:

Hasta US$250 para personas solteras o casadas que declaran por separado

Hasta US$375 para jefes de familia

Hasta US$500 para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto.

¿Cuándo se entrega?

Ese reembolso especial por superávit de Georgia no tiene un “día de pago” único para todos, ya que la ley se firmó el 20 de marzo de 2026 y el propio estado indicó que los pagos comenzarían a emitirse unas 6–8 semanas después de esa fecha; es decir, entre finales de abril y mediados de mayo de este año para quienes ya presentaron su declaración.

A partir de ahí, los cheques o depósitos se van enviando de forma escalonada, según cuándo el Departamento de Ingresos procese cada declaración presentada dentro del plazo (hasta el 15 de abril de 2026).

¿Cuáles son los requisitos para acceder al surplus tax refund de Georgia?

Haber tenido la obligación de pagar el impuesto estatal en el año base (2024 o 2025, según cómo esté redactada la ley específica).

Haber presentado la declaración estatal como residente de Georgia.

No haber sido reclamado como dependiente y no tener deudas que el estado pueda compensar con ese reembolso (como ciertos atrasos de impuestos, manutención, etc.).

REEMBOLSO TABOR DE COLORADO

El reembolso TABOR en Colorado es la devolución al contribuyente del dinero que el estado recauda por encima de un límite constitucional ligado a la inflación y al crecimiento de la población.

Cada año se calcula un “tope” de ingresos que Colorado puede quedarse; si la recaudación lo supera, el excedente debe devolverse a los residentes al año siguiente en forma de crédito o cheque.

¿Cuál es el monto?

En años recientes esos reembolsos se han dado como montos fijos por persona adulta:

US$800 por contribuyente en una declaración individual.

US$1,600 para parejas en declaración conjunta.

¿Cuándo se entrega?

No hay un solo día fijo para todos, pues se paga durante la temporada de impuestos del año siguiente al excedente. En general:

Se reclama al presentar la declaración estatal de Colorado y se paga cuando el estado procesa tu declaración (igual que un reembolso normal).

Ocurre entre finales de enero y mediados de verano del año siguiente. Depende cuándo declares y si eliges depósito directo o cheque por correo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al rembolso TABOR de Colorado?

Ser residente de Colorado durante todo el año fiscal de referencia.

Tener al menos 18 años al final de ese año.

Presentar una declaración estatal de impuestos de Colorado (formulario DR0104) o, en ciertos casos de muy bajos ingresos, una solicitud alternativa como la PTC Rebate, dentro del plazo establecido (normalmente hasta el 15 de abril del año siguiente).

Para no perder estos pagos, los residentes deben revisar si califican al PFD de Alaska, al surplus tax refund de Georgia o al reembolso TABOR de Colorado y presentar sus impuestos a tiempo (Foto: Pexels)

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