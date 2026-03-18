Muchas personas se proponen ahorrar, pero nunca lo consiguen porque, cada vez que ven una oferta o algo que les gusta, no dudan en gastar su dinero, y recién se dan cuenta del impacto cuando llega fin de mes o pasa el tiempo. ¿Por qué ocurre esto? En muchos casos, se trata de compras por impulso motivadas por la emoción del momento, la presión de los descuentos o la sensación de “premiarse” después de una jornada complicada. El problema es que esos gastos pequeños y frecuentes se acumulan sin que lo notes y terminan desplazando el dinero que podrías destinar a tu fondo de ahorro o a metas más grandes. A continuación, te mostramos algunas de las compras impulsivas que más dañan tus ahorros.

De US$5 en US$5 hasta la ruina: gastos cotidianos que sabotean tu fondo de emergencia en Estados Unidos (Foto referencial: Freepik)

LAS COMPRAS IMPULSIVAS QUE MÁS PERJUDICAN TU BOLSILLO

Casi el 44% de los adultos en Estados Unidos no cuenta con ahorros suficientes para enfrentar un gasto inesperado de 1,000 dólares, de acuerdo con estimaciones de Bankrate y de la Reserva Federal. En la práctica, esto muestra que muchas personas priorizan el gasto inmediato sin considerar las consecuencias futuras, en lugar de destinar parte de su dinero a metas importantes o a un fondo de emergencia, publica El Diario.

A continuación, las compras impulsivas que no te permiten ahorrar:

PEDIR DELIVERY

Las comidas a domicilio y las apps de entrega se han vuelto parte del día a día en Estados Unidos, pero su conveniencia suele salir más cara de lo que parece por las tarifas de servicio, las propinas y los cargos de envío. Un informe de U.S. Foods, uno de los mayores distribuidores de alimentos del país, calcula que, en promedio, los estadounidenses desembolsan US$1,570 al año en pedidos de comida a domicilio. En muchos casos, esos recargos pueden hacer que un platillo que en el menú cuesta 15 dólares termine superando los 25, advierte Ted Rossman, analista senior de Bankrate.

Por lo tanto, a quienes buscan cuidar su bolsillo, cocinar en casa sigue siendo una de las formas más efectivas de ahorrar.

SUSCRIPCIONES DIGITALES QUE SE ACUMULAN

Un gasto “pequeño” pero cada vez más común, y que puede sumar una cifra importante al año, es el que se destina a suscripciones de streaming, música, almacenamiento en la nube y apps móviles, que muchas veces el usuario no usa en su totalidad y olvida cancelarlos.

Estudios de C+R Research señalan que el estadounidense promedio desembolsa alrededor de 219 dólares mensuales en suscripciones, aunque muchos creen que pagan bastante menos.

COMPRAS EN LÍNEA DURANTE PROMOCIONES

Las promociones de temporada, como Black Friday, Cyber Monday o Prime Day, están diseñadas para disparar las compras por impulso. En esos días de rebajas, muchas personas terminan llevando al carrito artículos solo porque tienen descuento, y no porque realmente los necesiten.

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), estas ofertas empujan a tomar decisiones apresuradas que luego suelen generar arrepentimiento.

ROPA Y ACCESORIOS DE MODA RÁPIDA

Las marcas de moda rápida venden prendas muy baratas, lo que hace más fácil que la gente compre seguido y, muchas veces, sin haberlo planeado. Especialistas advierten que estas adquisiciones se convierten en un gasto importante al finalizar el año.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el hogar promedio en Estados Unidos destina más de US$1,400 anuales a ropa y calzado.

BEBIDAS FUERA DE CASA

Un gasto que parece pequeño, pero que impacta con fuerza en el presupuesto anual, es el café de todos los días: ese café de 5 dólares diario se convierte en más de US$1,800 al año. Aunque para muchos es parte de la rutina, sustituir algunas de esas compras por café preparado en casa puede recortar de forma importante ese desembolso.

Además, planificar con anticipación —por ejemplo, llevar un termo desde casa o limitar las visitas a la cafetería a ciertos días de la semana— ayuda a mantener el hábito sin que se coma una porción tan grande de tus ahorros.

COMPRAS EN APLICACIONES Y VIDEOJUEGOS

Las compras digitales dentro de apps y videojuegos se han convertido en otra fuente de gasto en aumento. Datos de la firma de análisis Sensor Tower muestran que, solo en 2023, los consumidores en Estados Unidos desembolsaron más de US$61,000 millones en compras dentro de aplicaciones. Son microtransacciones que, aunque parecen mínimas de forma individual —como pagar por vidas extra, mejoras de personajes o funciones “premium”—, al acumularse terminan representando una suma considerable al final del año.

Por ese motivo, los expertos recomiendan revisar con frecuencia los estados de cuenta y configurar límites o controles parentales para evitar que estos gastos pasen desapercibidos y terminen afectando tus ahorros.

DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS QUE NO NECESITAS

Los pequeños gadgets y la tecnología que realmente no necesitas son otra vía frecuente de gasto impulsivo. La compra de accesorios, dispositivos inteligentes o aparatos que se vuelven virales en redes suele responder más a la curiosidad o a la moda que a una necesidad real, y muchos acaban olvidados en un cajón tras pocos usos.

Para evitarlo, especialistas en finanzas personales aconsejan aplicar la “regla de las 24 horas”: esperar al menos un día antes de comprar cualquier artículo no planificado, y solo hacerlo si después de ese tiempo sigues convencido de que vale la pena.

Delivery, suscripciones y café diario: los gastos ‘inofensivos’ que más dañan tu bolsillo en Estados Unidos (Foto referencial: Freepik)

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