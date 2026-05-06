Un nuevo proyecto de ley en Delaware podría cambiar la forma en que los menores acceden a bebidas energéticas. La propuesta busca prohibir que adolescentes menores de 18 años compren productos como bebidas energéticas con altos niveles de cafeína como Monster Energy o Red Bull.

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De ser aprobada, la norma impediría legalmente la venta de estas bebidas a menores, aunque no prohibiría que los adolescentes las consuman o las tengan en su poder. Además, quienes obtengan estos productos de manera ilegal podrían enfrentar multas de hasta 100 dólares.

La iniciativa se enfocaría en bebidas que contengan al menos 100 miligramos de cafeína por cada 8 onzas líquidas. No incluiría productos con cafeína natural, como el café o el té, por lo que la medida estaría dirigida específicamente a bebidas energéticas comercializadas para consumo rápido.

Si la legislación avanza, Delaware se convertiría en el primer estado del país en restringir de esta manera la venta de bebidas energéticas a menores de edad. El proyecto fue presentado recientemente en la Cámara estatal y ahora está siendo evaluado por el Comité de Salud y Desarrollo Humano.

La iniciativa afectaría productos como Monster y Red Bull, aunque no restringiría el consumo o posesión de estas bebidas. (Foto referencial: Pixabay)

En conversación con WBOC, Harold Youra, residente de Delaware, expresó su respaldo a la medida: “Creo que deberían prohibirlo para las personas más jóvenes. No necesitamos más niños acelerados por la cafeína.”

Además, comparó el atractivo comercial de estos productos con campañas publicitarias del pasado.

“Es algo así como el Joe Camel de nuestra época. Simplemente peligroso”, afirmó. “Teniendo nietos, sé cuánto desean las cosas que ven, sean buenas para ellos o no.”

Ty Law, otro vecino, señaló que el empaque llamativo puede influir en menores. “Los niños ven algo muy brillante y quieren ponerlo en su sistema porque se ve bien, incluso si podría no ser bueno”, indicó.

La propuesta ya fue enviada al Comité de Salud y Desarrollo Humano para su revisión. (Foto referencial: Freepik)

“Tiene que ser regulado. No debería estar en contra de la ley, pero sí debe regularse”, agregó. “Puedo entenderlo para niños que practican deporte y pierden muchos electrolitos y cosas de esa naturaleza. Lo entiendo. Pero si solo estás pasando del primer periodo al segundo y tomando bebidas energéticas, no creo que sea una buena idea.”

Youra concluyó: “Tenemos que ser cuidadosos con cómo interviene el gobierno y hasta dónde se excede, pero debería protegernos de cosas que no son buenas para nuestra salud.”

Delaware busca ser el primer estado en prohibir bebidas energéticas a menores

Delaware sería el primer estado de Estados Unidos en prohibir específicamente la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, según el propio texto del proyecto de ley y reportes recientes sobre la medida. La propuesta, conocida como House Bill 394, fue presentada a finales de abril y actualmente está en revisión en el Comité de Salud y Desarrollo Humano.

Hasta ahora no existe una prohibición estatal similar vigente en EE. UU. Algunos estados debatieron restricciones o estudios sobre consumo de cafeína en menores, pero no han aprobado una ley como la de Delaware.

A nivel federal tampoco hay una edad mínima nacional para comprar bebidas energéticas, por lo que hoy su venta depende principalmente de políticas voluntarias de tiendas o regulaciones locales.

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