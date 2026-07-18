Es evidente que moverse en autobús por la ciudad de Nueva York es ser una prueba de paciencia para quienes cada mañana compiten por espacio en la calle. Millones dependen de la red de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) para llegar al trabajo, llevar a los niños al preescolar, asistir a citas médicas o volver a casa tras una larga jornada; sin embargo, el tráfico, semáforos mal sincronizados y la falta de carriles exclusivos convierten trayectos cortos en viajes prolongados. Ese cansancio se siente especialmente en barrios con alto tránsito de trabajadores esenciales y comunidades latinas —como East Harlem, Corona, Jackson Heights, Williamsburg o Sunset Park— donde este transporte es a menudo la única alternativa asequible y directa al metro.

Para muchos residentes, un día con el bus retrasado significa llegar tarde al trabajo, perder una cita médica o cancelar planes familiares; los comerciantes de la cuadra también lo notan cuando baja el flujo de clientes. Por eso el anuncio conjunto del alcalde Zohran Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul, la MTA y el NYC DOT, llamado “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, busca transformar la experiencia: un plan para intervenir 50 corredores prioritarios en los cinco boroughs con la promesa de recortar hasta un 20% los tiempos de viaje y devolver predictibilidad al día a día de residentes y comerciantes locales.

Nueva York está a poco de ejecutar un extenso plan para mejorar el servicio de buses (Foto: MTA)

UN PLAN PARA ACELERAR LOS AUTOBUSES DONDE MÁS SE NECESITAN

El proyecto identifica 50 corredores prioritarios porque concentran algunas de las rutas más lentas y con mayores retrasos de la ciudad. La selección considera:

Cantidad de pasajeros.

Frecuencia de retrasos.

Puntualidad del servicio.

Duración de los viajes.

Conexión con otros sistemas de transporte (metro, ferries, LIRR en la ciudad).

La idea es intervenir primero donde las mejoras tendrán mayor impacto para quienes usan el autobús diariamente. Según las autoridades, las primeras obras comenzarán antes de que termine este año.

¿QUÉ CAMBIOS CONTEMPLA EL PLAN?

Medida Objetivo Nuevos carriles exclusivos para autobuses Reducir el tiempo perdido en el tráfico Mejor sincronización de semáforos Disminuir las detenciones innecesarias Rediseño de calles Dar prioridad al transporte público Mayor fiscalización de carriles exclusivos Evitar que vehículos particulares bloqueen el paso Evaluación posterior a las obras Medir mejoras en velocidad y confiabilidad

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la combinación de estas medidas permitirá reducir los tiempos de recorrido hasta en un 20%.

Una pieza central del programa es la creación de cinco corredores de bus rapid transit (BRT) con infraestructura más robusta que la actual. Estas rutas incluirán:

Carriles completamente exclusivos.

Carriles centrales para autobuses en tramos críticos.

Prioridad en los cruces semaforizados.

Restricciones al tráfico que interfiera con el servicio.

Estas medidas pretenden ofrecer desplazamientos más rápidos y confiables, especialmente en zonas con acceso limitado al metro. Un proyecto clave es la transformación completa de Flatbush Avenue en Brooklyn, prevista para 2030.

Mapa de los 50 corredores de Nueva York que mejorarán su servicio (Foto: Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York)

MILES DE AUTOBUSES NUEVOS LLEGARÁN A LA CIUDAD

La MTA anunció la compra de aproximadamente 2.500 autobuses nuevos dentro del Programa de Inversiones 2025-2029, reemplazando cerca del 40% de la flota actual. La renovación busca vehículos más eficientes, accesibles y cómodos para millones de pasajeros.

EL ABORDAJE POR TODAS LAS PUERTAS COMENZARÁ EN 2027

Otra novedad es la implementación de acceso por todas las puertas a partir de 2027, una vez completada la transición al sistema de pago OMNY. Hoy muchos pasajeros suben por la puerta delantera, lo que genera filas y demora las salidas. Con el pago adelantado y el abordaje por múltiples puertas se reducirá el tiempo de parada en cada parada.

MEJORARÁN LAS PARADAS DE AUTOBÚS

Mejora Meta anunciada Nuevas marquesinas 300 para 2028 Nuevos asientos 875 paradas cada año Paradas accesibles 65 nuevas por año hasta 2030 Pantallas con información en tiempo real 90 este año y 2.900 para 2030 Árboles en paradas 30 durante este año

Las nuevas marquesinas tendrán diseños pensados para proteger mejor a los pasajeros durante olas de calor extremo, una preocupación real en barrios con pocas zonas verdes.

MÁS CÁMARAS PARA MANTENER DESPEJADOS LOS CARRILES EXCLUSIVOS

Los vehículos que invaden los carriles reservados para autobuses son un problema habitual. Para combatirlo, la MTA ampliará el sistema Automated Camera Enforcement (ACE). Las acciones incluyen:

Extender cámaras instaladas en autobuses a 25 rutas adicionales durante 2026 y 2027.

Incorporar 200 nuevas cámaras fijas en carriles exclusivos antes de 2027.

Ampliar la vigilancia del NYPD de 14 a 20 corredores.

Según datos oficiales, donde ACE ya funciona la velocidad de los buses aumentó hasta un 30% y las colisiones se redujeron un 20%.

UN SISTEMA UTILIZADO POR MILLONES DE PERSONAS

Indicador Cifra Viajes diarios Más de 2,75 millones Extensión de la red Aproximadamente 1.600 millas Velocidad promedio Cerca de 13 km/h Calles con rutas de autobús sin carril exclusivo Más del 90% Tiempo que un autobús permanece detenido en semáforos 21% del recorrido

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