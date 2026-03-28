Aunque el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para pagar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), en un intento por aliviar el impacto del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no logró que la situación volviera a la normalidad. En el corto plazo, las operaciones en los aeropuertos seguirán afectadas porque persisten los retrasos en los viajes debido a la falta de empleados que se reportaron enfermos o renunciaron tras no recibir sus salarios desde febrero. Teniendo en cuenta que la Semana Santa ya comenzó, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuarán apoyando a TSA en los controles. Si vas a viajar a Estados Unidos en esta temporada, aquí te contamos cómo debes prepararte ante las medidas de ICE cuando llegues a una terminal aérea.

Una foto viral muestra a agentes de ICE junto a la TSA en los controles del aeropuerto JFK de Nueva York. | Crédito: Reddit / u/austinstoys

LAS PRECAUCIONES QUE DEBES TOMAR SI VIAJAS A EE.UU. EN SEMANA SANTA

Estados Unidos aumentará la seguridad en los aeropuertos esta Semana Santa; para ello, agentes de inmigración reforzarán la vigilancia ante la escasez de personal de la TSA, aunque no se encargarán directamente de las revisiones de seguridad. Por tanto, cuando llegues a un aeropuerto es muy probable que te cruces con personal de ICE.

En teoría, ellos fueron enviados para ayudar con filas, control de documentos y manejo de público, no para reemplazar a TSA ni hacer revisión de seguridad. Aun así, ya se han reportado arrestos en aeropuertos durante este despliegue, lo que muestra que sí pueden detener a personas en situación irregular si las identifican. Entonces, ¿qué precauciones tomar si viajo a Estados Unidos en Semana Santa?

1. Documentos que deberías llevar

Si eres residente: Green Card y un documento de identidad con foto.

Green Card y un documento de identidad con foto. Si viajas con visa: pasaporte vigente con la visa correspondiente y, si puedes, copias de aprobaciones (I‑797, I‑20, DS‑2019, etc.).

pasaporte vigente con la visa correspondiente y, si puedes, copias de aprobaciones (I‑797, I‑20, DS‑2019, etc.). Si tienes asilo, TPS, DACA u otro estatus: lleva tu EAD, carta de aprobación o recibos de USCIS que prueban tu situación.

2. Llegar con tiempo

Lo mejor es llegar al aeropuerto con más anticipación de lo habitual porque los controles pueden ser más lentos por falta de personal y presencia adicional de agentes.

Mantén tus documentos importantes en el equipaje de mano, nunca en la maleta documentada.

3. ¿Cómo actuar si te aborda ICE?

Lo más importante: mantener la calma, ser respetuoso y no dar información falsa en ningún momento.

Estás obligado a identificarte si ya estás en un control, pero no tienes por qué responder preguntas adicionales sobre tu estatus más allá de lo básico.

No firmes ningún documento sin entenderlo y, de ser posible, sin consultar antes con un abogado de inmigración.

Un agente del ICE revisa las identificaciones en el control de seguridad del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, el 26 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia (Foto: Megan Varner / Getty Images North America / Getty Images vía AFP)

¿QUÉ HACER SI NO TIENES ESTATUS O TU CASO ES DELICADO?

En estos casos, los abogados y las organizaciones recomiendan evitar viajar, incluso así sean vuelos domésticos.

Si estás sin estatus o con una orden de deportación previa no pienses ir al aeropuerto, especialmente mientras ICE está activo en los terminales terrestres.

Si decides viajar, lleva el teléfono de un abogado o de una organización de apoyo y acuerda de antemano a quién llamar si algo pasa.

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