El calor inusual que se ha sentido en Texas durante los meses que normalmente deberían ser más fríos ya está teniendo consecuencias en la salud pública. Las autoridades del condado de Harris, en Houston, confirmaron la detección de mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental en lo que va de 2026, una situación que suele presentarse más adelante en el año. De acuerdo con especialistas en control de vectores, este adelanto está directamente relacionado con un invierno inusualmente cálido, que ha creado las condiciones ideales para que los mosquitos se reproduzcan antes de lo habitual. Aunque por ahora no se han reportado casos en humanos, el hallazgo prende las alertas y refuerza el llamado a la prevención desde los hogares, especialmente en comunidades donde la actividad del mosquito ya fue confirmada.

Calor inusual atrae mosquitos en Texas

Las primeras muestras positivas se identificaron en los códigos postales 77041 y 77032, ubicados al norte y noroeste del condado de Harris, según informó el Departamento de Salud Pública del condado (HCPH). La directora de la División de Control de Mosquitos y Vectores explicó que este comportamiento temprano del virus es un reflejo claro del impacto que están teniendo las temperaturas más altas de lo normal durante el invierno.

El condado de Harris, en Houston, Texas, confirmó mosquitos con el virus del Nilo Occidental tras un invierno inusualmente cálido. | Crédito: Freepik

Como respuesta inmediata, las autoridades desplegaron camiones rociadores de volumen ultra bajo, que recorrerán las zonas afectadas durante la noche, el momento en que los mosquitos suelen estar más activos. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que incluye la inspección constante de criaderos, el monitoreo de trampas y la vigilancia epidemiológica en todo el condado.

Hasta ahora, no se han confirmado casos humanos del virus del Nilo Occidental en 2026, pero el historial reciente mantiene a las autoridades en máxima alerta. En 2025 se registraron 10 casos y en 2024 la cifra ascendió a 45. El Departamento de Salud recordó que la mayoría de las infecciones no presentan síntomas o causan malestares leves, aunque en situaciones poco frecuentes pueden derivar en complicaciones graves que requieren atención médica.

Cómo protegerte del los mosquitos con el virus del Nilo Occidental

Para reducir riesgos, el condado reforzó su campaña preventiva “Conoce las 3 T: Tip, Toss, Take Action”, enfocada en eliminar criaderos y proteger a la comunidad. Entre las recomendaciones clave está vaciar recipientes con agua estancada, desechar objetos o basura que puedan acumular líquido, mantener limpias las canaletas y usar repelente aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En Texas, Houston y el condado de Harris recomiendan usar repelente para protegerse de mosquitos con el virus del Nilo Occidental. | Crédito: Freepik

También se aconseja vestir ropa que cubra brazos y piernas, así como instalar o reparar mosquiteros y mallas en puertas y ventanas para evitar que los insectos entren a las viviendas. Las autoridades subrayan que estas medidas simples pueden marcar una gran diferencia cuando se aplican de forma constante.

Finalmente, se recomienda que cualquier persona que presente fiebre, dolor de cabeza u otros síntomas inusuales después de haber estado al aire libre consulte a su médico. El mensaje de las autoridades es claro: la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar la propagación del virus del Nilo Occidental en la comunidad.

