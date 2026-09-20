Pagar menos de US$900 al mes por un apartamento en Manhattan resulta casi imposible de imaginar; sin embargo, una nueva lotería de vivienda asequible en Nueva York ofrece esa posibilidad con 44 unidades de dos y tres habitaciones, con alquileres que van desde US$863 mensuales. ¿Quiénes pueden postular, qué requisitos deben cumplir, cuánto cuestan los alquileres y cómo presentar la solicitud? En esta nota, te lo explicamos.

La convocatoria está abierta para hogares con ingresos anuales dentro de los rangos establecidos por cada unidad (Foto: mastersenaiper / Pixabay)

¿DÓNDE ESTÁN Y CUÁNTO CUESTAN?

La nueva lotería corresponde a The Lirio. El edificio está ubicado en 364 West 54th Street, cerca de la Novena Avenida, en Hell’s Kitchen, Manhattan. Se trata de un desarrollo nuevo de nueve pisos con vivienda asequible y de apoyo permanente. Contará con gimnasio, sala multimedia, salón para eventos, biblioteca, almacenamiento para bicicletas, lavandería compartida y espacios exteriores. Los inquilinos serán responsables del pago de la electricidad.

Las cinco unidades más económicas de dos habitaciones cuestan US$863 mensuales y están destinadas a hogares de dos a cinco personas con ingresos anuales combinados de entre US$35,315 y US$54,960. La solicitud se presenta gratis por NYC Housing Connect hasta el 5 de octubre de 2026.

¿QUIÉNES CALIFICAN?

Para las cinco viviendas de dos habitaciones por US$863, pueden postular hogares de dos, tres, cuatro o cinco integrantes. El ingreso bruto anual total del hogar debe ubicarse dentro del rango fijado para el tamaño de la familia:

Personas en el hogar Ingreso anual elegible 2 personas Desde US$35,315 hasta US$40,440 3 personas Hasta US$45,480 4 personas Hasta US$50,520 5 personas Hasta US$54,960

El punto clave es que se evalúa el ingreso conjunto de todas las personas adultas que vivirán en el apartamento, no solo el de quien presenta la solicitud. Estas unidades están reservadas para hogares que ganan el 30% del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en inglés) de Nueva York; por esa razón, el rango de ingresos es menor que el de los otros apartamentos del edificio.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Además de las cinco unidades de dos habitaciones por US$863, The Lirio ofrece 39 apartamentos más para hogares con ingresos superiores, clasificados por el AMI y tamaño familiar. Los rangos exactos cambian según cuántas personas vivirán en el hogar, así tenemos:

Unidades disponibles Habitaciones Renta mensual Nivel de AMI Ingreso anual elegible del hogar 25 2 US$2,772 77% US$100,766 a US$141,064 2 3 US$2,772 80% US$102,206 a US$168,320 8 2 US$3,268 100% US$117,772 a US$183,200 4 2 US$3,650 120% US$130,869 a US$219,840

En total, la lotería abarca hogares con ingresos anuales combinados de US$35,315 a US$219,840, dependiendo del apartamento y de la cantidad de integrantes del hogar.

¿CÓMO POSTULAR A UNO DE LOS APARTAMENTOS DE LA LOTERÍA?

1. Crea o actualiza tu perfil en NYC Housing Connect.

2. Registra correctamente a todas las personas que vivirían contigo, sus ingresos anuales, fuentes de dinero, activos y datos requeridos.

3. Busca la convocatoria de The Lirio, 364 West 54th Street.

4. Envía la solicitud antes del 5 de octubre de 2026.

5. Si tu solicitud es seleccionada en el sorteo, deberás presentar documentos para demostrar que los datos declarados son correctos.

IMPORTANTE: la postulación es gratuita y ser elegido en el sorteo no garantiza el apartamento, pues el administrador revisará después los ingresos, el tamaño del hogar y los documentos de respaldo.

Documentos que conviene preparar

Si resultas seleccionado, debes acreditar los ingresos de cada adulto del hogar. Es útil tener listos:

Talones de pago recientes o carta del empleador.

Declaraciones de impuestos y formularios W-2 o 1099, si aplican.

Pruebas de ingresos por trabajo independiente.

Cartas de beneficios de Seguro Social, desempleo, pensiones, manutención u otras ayudas.

Extractos bancarios y evidencia de activos o inversiones.

Identificaciones y documentos que confirmen quiénes integrarán el hogar.