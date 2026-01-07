Mientras la primera tormenta transcontinental de 2026 está en camino, un nuevo proceso climatológico activa las alertas en Estados Unidos. Y es que mientras gran parte del país afronta un clima severo intensificado por una tormenta invernal y frente frío, una masa de aire tropical también anuncia su llegada. Si bien muchos se pueden alegrar por sentir menos gélido el ambiente, la verdad es que hay que empezar a tomar precauciones porque este choque de temperaturas trae más de un peligro. En esta nota te revelo lo que puede suceder este jueves 08 y viernes 09 de enero en el territorio estadounidense.

Según reportes, a pesar de estar en invierno, el aire tropical está influyendo significativamente en EE.UU. en el primero mes del año. Este evento inusual invade el centro y sur, elevando las temperaturas entre 10 y 20 grados por encima de lo normal en estados como Texas, Luisiana y Misisipi.

Sin embargo, el choque de este aire tropical cálido con frentes fríos del norte aumenta el riesgo de tormentas severas en el sur y centro del país durante las primeras semanas de 2026, pero no es lo único.

El choque de temperaturas entre el viento frío del invierno y esta masa provocará precipitaciones y tiempo severo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Masa de aire tropical causará tormentas

“Hay una masa de aire tropical que ha estado invadiendo el país. El problema es que son temperaturas totalmente atípicas, por lo menos en Texas en el rango de los 80° y esto se va a repetir hoy miércoles y mañana jueves 08. También hay un sistema frontal, recuerda que estamos en invierno y el aire frío se infiltra y esto va a estar permitiendo la combinación de aire muy cálido y el frío. Esto hará un estallido de tormentas y el jueves es el día menos peligroso”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Fuerte tormenta para el jueves 08 y viernes 09 de enero

“Hay que llamar la atención para el viernes desde Tennessee hasta Texas, pues existe riesgo de tiempo severo nivel 2 y no descartaría que pueda aumentar a nivel 3. Esto significa que en una escala del 1 al 5 el 3 representa numerosas tormentas, más persistentes y de amplia cobertura territorial sin descartar el desarrollo de tornados”, agregó Carlos Robles.

El jueves se pronostican inundaciones en el medio oeste y fuertes vientos desde Texas a Missouri.

El viernes se prevé tormentas desde Ohio hasta Texas y tiempo severo en el Valle de Mississippi.

Se pronostica riesgo de condiciones severas, como ráfagas de viento, granizo y tornados. (Foto: C�cile Clocheret / AFP) / CECILE CLOCHERET

Medidas de protección ante el tiempo severo en EE.UU. y riesgo de tornados

El meteorólogo recomienda protegerse en un sótano, refugio o lugar rodeado de paredes. Una mala opción son las casas móviles o rodantes, quedarse en un carro o permanecer en un puente.

“Me preocupa esta situación porque está sumamente cálido en el centro y sur del país y al encontrarse con aire frío, eso es como el agua y el aceite, no se llevan, y generan el estallido de fuertes tormentas”, agregó el experto en el clima.

Y es que el choque de este aire tropical cálido con frentes fríos del norte no solo aumenta el riesgo de tormentas severas, sino también de tornados. Para monitorear el movimiento de estas masas de aire en tiempo real, puedes consultar el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) o el Centro Nacional de Huracanes (NHC) para alertas sobre ciclones y sistemas tropicales.

