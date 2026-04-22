Medicare decidió retrasar la implementación de un programa dirigido a adultos mayores que habría obligado a las aseguradoras participantes a cubrir medicamentos para bajar de peso del tipo GLP-1, como Wegovy y Zepbound; sin embargo, esto no significa que los beneficiarios de Medicare se quedarán sin acceso a estos tratamientos.

Las autoridades confirmaron que se ofrecerán a través de un programa temporal que estará vigente del 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

USA Today informa que este programa puente permitirá que los afiliados accedan a los medicamentos a precios negociados bajo acuerdos federales con farmacéuticas como Eli Lilly y Novo Nordisk. Según las compañías, los pacientes deberán pagar un copago mensual de 50 dólares para obtenerlos.

La medida implica que estos fármacos estarán disponibles fuera del esquema tradicional de cobertura de Medicare Parte D.

Medicare implementará un plan temporal que permitirá el acceso a estos tratamientos entre 2026 y 2027. (Foto referencial: Freepik)

El cambio se produce después de que varias aseguradoras expresaran dudas sobre el programa voluntario BALANCE, que buscaba incluir estos medicamentos dentro de la cobertura estándar.

Empresas del sector, como CVS Health, optaron por no participar en el programa, mientras que otras compañías señalaron que aún existían desafíos importantes y preguntas sin resolver. Estas preocupaciones llevaron a que el plan no lograra el respaldo necesario antes de la fecha límite establecida.

El programa BALANCE fue anunciado a finales de 2025 como una estrategia para que Medicare y Medicaid pudieran sortear restricciones que impedían cubrir tratamientos para la pérdida de peso. En ese momento, se planteó como una forma de ampliar el acceso a estos medicamentos sin trasladar costos adicionales a los contribuyentes.

Las autoridades también confirmaron que la parte del programa relacionada con Medicaid continuará adelante. Los estados podrán seguir postulando hasta el 31 de julio de 2026, lo que permitirá mantener el avance en la cobertura de estos tratamientos a nivel estatal bajo supervisión federal.

Aunque la medida reduce la incertidumbre a corto plazo, aún hay dudas sobre la inclusión permanente de estos medicamentos en la cobertura. (Foto: AFP)

Por su parte, las farmacéuticas respaldaron la decisión de lanzar este programa temporal. Señalaron que, aunque siguen apostando por una solución a largo plazo, esta medida permitirá que más pacientes puedan beneficiarse de los medicamentos mientras se define el futuro del programa.

Analistas consideran que la extensión del programa puente hasta 2027 ayuda a reducir la incertidumbre en el corto plazo sobre el acceso y el financiamiento de estos fármacos; no obstante, también advierten que el retraso del plan permanente deja dudas sobre cómo se integrarán en el futuro dentro de los planes de medicamentos de Medicare.

A largo plazo, algunos expertos creen que, una vez que este tipo de cobertura se consolide, será difícil revertirla por razones tanto prácticas como políticas, lo que podría marcar un cambio importante en el acceso a tratamientos contra la obesidad en Estados Unidos.

Qué son los fármacos GLP-1

Según Cleveland Clinic, los agonistas del GLP-1 son una clase de medicamentos utilizados principalmente para el control de los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2, aunque algunos también están aprobados para tratar la obesidad. Estos fármacos actúan imitando la hormona natural GLP-1, lo que estimula la liberación de insulina, bloquea la secreción de glucagón, ralentiza el vaciado del estómago y aumenta la sensación de saciedad en el cerebro.

La mayoría de estos tratamientos son inyectables y se administran en el tejido graso bajo la piel, con frecuencias que varían desde dosis diarias hasta una vez por semana.

Entre los medicamentos más conocidos en el mercado estadounidense se encuentran la semaglutida (Ozempic, Wegovy), la liraglutida y la tirzepatida. Es importante destacar que no reemplazan los cambios en el estilo de vida, sino que deben complementarse con dieta y ejercicio para ser efectivos.

Aunque los medicamentos GLP-1 son efectivos, deben usarse bajo supervisión médica, ya que pueden tener efectos secundarios como náuseas o problemas digestivos. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP) / SEBASTIEN BOZON

Además de regular la glucosa y reducir el peso, estos fármacos pueden ofrecer beneficios adicionales como la disminución de la presión arterial y la protección contra enfermedades cardíacas y renales; sin embargo, pueden causar efectos secundarios comunes como náuseas, vómitos y diarrea, especialmente al inicio del tratamiento.

No se consideran seguros durante el embarazo y presentan riesgos menores de hipoglucemia, a menos que se combinen con otros medicamentos específicos para la diabetes.

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