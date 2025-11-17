¿Cuentas con una Green Card y planeas realizar un viaje fuera de Estados Unidos, pero temes que no podrías reingresar a este país? Una gran cantidad de residentes permanentes pasan por esta situación; sin embargo, es posible realizar visitas a otros países, siempre y cuando demuestres ciertos documentos.
Según lo expuesto por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), son tres documentos claves que deberás enseñar cuando estés en el aeropuerto a la espera de tu vuelo hacia el exterior:
- Pasaporte de tu país de ciudadanía.
- Un documento de viaje de refugiado (si se requiere).
- Una visa que solicita el país que viajará (si corresponde).
Enseñando dichas credenciales, no tendrás inconveniente alguno para viajar a otro país; sin embargo, debes tener un punto en consideración: el tiempo que estarás fuera de Estados Unidos. Este punto es clave, ya que podría afectar tu estatus de residencia permanente.
Para USCIS, no habría inconveniente si el viaje hacia el extranjero es breve o temporal. No obstante, si se descubre que te ausentaste durante un año, se considerará como abandono del estatus de residente permanente.
Ahora, en un hipotético caso de que tu viaje hacia otro país dure más de un año, la agencia recomienda que se solicite primero un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131; sin embargo, esto no garantiza que reingresarás a Estados Unidos, ya que las autoridades deberán considerarte como ‘admisible’.
¿Qué documentos necesito para reingresar a Estados Unidos?
La preocupación surge ante los distintos casos de titulares de Green Card que se les ha impedido ingresar nuevamente al país norteamericano, ocasionando que queden varados o retornen a sus países de origen. Para evitar ello, son necesarios los siguientes documentos:
- Green Card válida y vigente.
- Pasaporte.
- Identificación de ciudadano extranjero.
- Licencia de conducir de Estados Unidos (si se requiere).
