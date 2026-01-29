El Super Bowl 2026 está a pocos días de celebrarse. Se trata de uno de los eventos deportivos más vistos cada año, ya que millones de usuarios no quieren perderse este espectáculo deportivo y el Half Time Show que es protagonizado por un artista de talla mundial. Por consecuente, las marcas más poderosas del mundo no desaprovecharán la oportunidad de insertar algún comercial durante esta transmisión , pero no resultará nada barato. Para esta nueva edición, captar la atención de la audiencia durante apenas medio minuto requerirá una inversión millonaria. En la siguiente nota descubrirás las astronómicas cifras que se deberán pagar para un espacio publicitario de tan solo 30 segundos.

Te comentaré que el Super Bowl LX se desarrollará el próximo domingo 8 de enero, evento que se apreciará el encuentro de fútbol americano entre los New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Como es habitual en cada presentación deportiva con gran audiencia, los anuncios publicitarios aparecen en ciertos momentos del encuentro, lo cual significa que tienen un costo. En el caso del Super Bowl, las cifras fueron variando conforme pasaron las décadas.

En los años 60, el precio de un comercial era aproximadamente de $38,000, una cifra extremadamente baja a lo que se está solicitando para la reciente edición de este espectáculo deportivo. Quedarás sorprendido con el precio que te revelaré.

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados a nivel mundial. (Crédito: AP Foto/AJ Mast, Archivo) / AJ Mast

Cuánto cuesta un comercial de 30 segundos en el Super Bowl LX

Según una información recabada por ADWeek, NBCUniversal, cadena televisiva que transmitirá el Super Bowl 2026, está solicitando un pago de $8 millones por un anuncio comercial de 30 segundos. Es más, también existe una contrapartida del mismo valor económico en otros eventos deportivos, como la NBA y los Juegos Olímpicos de Invierno del 2026

Dicha cifra no es lejana a lo que se solicitó en la edición 2025, la cual fue un poco más de $7 millones. Por lo tanto, se espera que para el próximo año este valor se siga incrementando debido a la popularidad de este evento deportivo.

Millones de televidentes no se perderán este espectáculo de fútbol americano que se desarrollará en el Levi's Stadium. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Bad Bunny será el encargado del ‘Half Time Show’ en el Super Bowl LX

Lo más llamativo del Super Bowl LX es el show de medio tiempo que se realiza cada año. En la presente edición, Benito Martínez será el encargado de encabezar este espectáculo con su música latina que ha trascendido fronteras.

Para Bad Bunny sería un hito histórico en su trayectoria artística, ya que será el primer artista latino en solitario que liderará el ‘Super Bowl’. Si bien su anuncio fue criticado, ya que estos eventos se relacionan más a los artistas cuyas canciones predominan el inglés, no fue suficiente para que sea reemplazado.

