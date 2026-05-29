Construir una nueva vida en los Estados Unidos es un camino lleno de sacrificios, pero también de grandes oportunidades económicas. Es un destino preferido para miles de extranjeros. Aunque una gran cantidad de inmigrantes ha tenido la posibilidad de residir en este país, algunos fueron expulsados del territorio por cometer errores evitables. ¿De cuáles se tratan? En los siguientes párrafos te brindaré más detalles al respecto.

Recientemente, EE. UU. se ha caracterizado por ser más riguroso en su política migratoria, ya que pretende expulsar a cualquier inmigrante que no cuente con un estatus legal o haya cometido faltas graves durante su estancia.

Entonces, si estás en un proceso migratorio en curso, deberás protegerlo totalmente, ya que muchas personas buscan activamente esa misma oportunidad legal con la finalidad de alcanzar la estabilidad y el bienestar que no encuentran sus países de origen.

La mayoría de inmigrantes que residen en EE. UU. están búsqueda de un estatus legal. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Estos 5 malos hábitos debes evitar si eres inmigrante en EE. UU.

Los expertos en materia de inmigración concuerdan que existen 5 acciones que habitualmente son realizadas por los inmigrantes en este país y, en el momento menos esperado, tienen una repercusión que los perjudican notoriamente.

Tomar en cuenta información migratoria en redes sociales

Posiblemente hayas encontrado información en redes sociales sobre algún proceso migratorio o firmar ciertos documentos que te podrían beneficiar en Estados Unidos. En esa situación, necesitas corroborar la información en los sitios web de las propias agencias migratorias de EE. UU.

No guardar documentos necesarios

Los especialistas recomiendan a los inmigrantes que residen en este país en adjuntar ciertos documentos que tendrán validez durante un proceso migratorio, tales como el Formulario I-94, taxes, récords laborales y evidencias familiares.

Ignorar “pequeños problemas” que tuviste en EE. UU.

Existen casos de extranjeros que no cumplen con la fecha pactada para abandonar el país, registran multas o mantienen órdenes vigentes. Estas situaciones pueden perjudicar notoriamente en el momento menos esperado; lo recomendable es tratar de solucionarlos con asesoría legal.

Contar con problemas legales

El historial de antecedentes es sumamente relevante para una entidad migratoria, ya que de esa manera te brinda la posibilidad de conseguir un beneficio migratorio. Entonces, si USCIS o la Corte de Inmigración descubre que has cometido un delito menor, tal como shoplifting, DUI o violencia doméstica, es altamente posible que seas expulsado o recibas una condena.

Realizar un proceso migratorio sin asesoría legal

Este es un error común que cometen la mayoría de inmigrantes, según los especialistas en temas migratorios. Muchos realizan trámites sin una preparación adecuada; como consecuencia, obtienen negaciones, retrasos, RFEs o un riesgo que perjudicaría su estatus en el país.

Tu documentación es sumamente importante en cualquier citación migratoria que tengas; no las deseches por ninguna razón. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Seguir estas recomendaciones resulta oportunidad que tu permanencia en Estados Unidos sea prolongada e, incluso, que obtengas la posibilidad de obtener un estatus migratorio. Recuerda que una estrategia adecuada es clave para el éxito del proceso.

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