El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) lanzó un programa nacional para que los residentes decoren sus buzones personales durante la temporada navideña. La iniciativa invita a participar a personas de todo el país, y es una forma de sumarse al ambiente de las fiestas con un detalle que verán los vecinos y los carteros. Aunque puedes dejar volar tu creatividad, la agencia pide cumplir ciertas reglas para que los adornos no afecten la entrega del correo. Por eso, antes de sacar las luces, los moños o las figuras navideñas, te contamos cuáles son esos consejos y restricciones antes de que decores el tuyo.

USPS lanza un programa para decorar tu buzón navideño (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

DECORAS TU BUZÓN POR NAVIDAD Y USPS PONE REGLAS

Si vas a decorar tu buzón de correo, te mencionamos lo que sí puedes hacer y lo que queda totalmente prohibido, según la agencia.

Consejos que debes seguir para decorar tu buzón

Mantén visibles el número de la casa y los datos de dirección necesarios.

Despeja un camino seguro hasta el buzón.

Deja libres la puerta, la ranura del correo y la bandera del buzón.

Asegura las decoraciones contra el clima.

Prohibiciones

No bloquees el acceso, las aberturas, la capacidad ni el funcionamiento del buzón.

No pongas decoraciones dentro del buzón.

No coloques objetos pesados que puedan dañarlo.

No obstruyas los buzones de recolección que son propiedad del Servicio Postal.

No uses materiales que atraigan insectos, fauna o plagas.

No tapes números de casa, aberturas ni banderas.

Las reglas generales de USPS también prohíben colocar o colgar en un buzón artículos sin franqueo, o hacer publicidad en el buzón o su poste.

Por lo tanto, se sugieren adornos ligeros, bien sujetos y colocados en zonas que no estorben, como los laterales o la parte superior.

Los consejos y las prohibiciones que debes conocer para decorar tu buzón de correo (Foto: USPS)

COMPARTE TUS DECORACIONES

USPS invita a compartir fotos de buzones decorados en redes con la etiqueta #DeckTheMailbox y mencionando la cuenta oficial, para tener la oportunidad de ser destacados.

La guía también sugiere compartir el espíritu navideño con tu cartero. Las dudas se pueden enviar a HolidayMailboxes@usps.gov.