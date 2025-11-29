El concepto de ‘Reevaluación de Residencia’ está provocando incertidumbre entre la comunidad migrante que tenga Green Card . Esta nueva política cambiaría considerablemente las reglas del juego, ya que obligaría a ciertos residentes permanentes a demostrar nuevamente si son elegibles, pero esta vez bajo criterios más estrictos. Por lo tanto, es importante saber qué implica este proceso y cómo impactaría.

Esto surge ante el nuevo ordenamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reevaluar todos los casos de residencia estadounidense de asilados y refugiados de 19 países calificados “de preocupación” .

Entonces, ¿cómo se interpreta esta ‘reevaluación de la residencia? Según las palabras del abogado Andrew Newcomb a Telemundo Área de la Bahía, USCIS “no tiene la autoridad para revocar” estos documentos legales a los beneficiados; por lo tanto, lo deriva al Departamento de Seguridad Nacional para que realice la citación y decida si el extranjero conservará dicho estatus.

El presidente Trump anunció que se reevaluará el estatus de residente permanente a los ciudadanos de 19 países. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Ante esta amenaza, el experto en inmigración recomendó a los migrantes con tarjeta de residencia permanente que desistan de cualquier viaje, ya que existe una gran probabilidad de que sean intervenidos por las autoridades migratorias.

“Si bien no hay algo que les hace inadmisibles, por ejemplo, un crimen o indicios de fraude, el gobierno estadounidense puede decir: nosotros lo queremos detener ‘bajo sospecha’”, añadió el letrado.

Para Newcomb, las personas propensas a ser reevaluadas son aquellas asiladas o refugiadas que aún no poseen el estatus de residencia permanente. Ante esta hipotética situación, el abogado recomendó contratar asesoría legal.

Los migrantes bajo estatus de asilo o refugiado tienen la posibilidad de ser reevaluados. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Cuáles son los19 países que a sus ciudadanos se les reevaluarán su Green Card

Según información de CNN, los ciudadanos de estos 19 países podrían perder su residencia permanente ante esta nueva orden de la Administración Trump:

Afganistán

Myanmar

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuna

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

