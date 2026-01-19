Tras un sábado y domingo donde las temperaturas gélidas primaron en gran parte de Estados Unidos, el panorama climatológico parece no tener una mejora cercana. Y es que Florida no solo tuvo nieve en un evento totalmente inusual por segundo año consecutivo o el área triestatal afrontó frío extremo y nevadas, sino que este lunes también ha sido para no despegarse de la calefacción y ropa de abrigo. Sin embargo, si más de uno esperaba una alza en los termómetros, la verdad es que esto se ve muy lejano ya que los pronósticos apuntan a la semana más fría del invierno, ¿por qué? Pues una alerta se ha activado en el país para más de 48 millones de personas, pero no es lo único ya que una nueva tormenta invernal llegará con más fuerza desde el viernes 23 de enero. Aquí los detalles que necesitas conocer si eres residente o estás por iniciar tus vacaciones en este destino.

Si hablamos de una causa para el frío extremo en EE.UU., tenemos que mencionar a la ola de aire ártico que ha permitido el paso de grandes acumulaciones de nieve en diversas áreas y ráfagas de viento, generando peligro de tránsito en las carreteras y hasta vuelos cancelados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a partir del 18 de enero de 2026 se estima que hasta 20 pulgadas de nieve y vientos de 50 mph azoten cinco estados. La advertencia involucra a Michigan, Nueva York, Georgia, Florida y Alabama donde “se esperan condiciones de ventisca”, lo que hará que viajar sea “peligroso y potencialmente mortal”.

Una nueva tormenta invernal se avecina en los próximos días. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

El frío va a continuar por debajo del punto de congelación

“Esta semana nuevamente será caracterizada por temperaturas sumamente gélidas y por una nueva tormenta invernal o, debería decir, varias tormentas invernales. 61 millones de personas en riesgo desde Minneapolis, incluso desde Jacksonville hasta Tampa, afectando localidades desde el centro y sur de Florida con advertencias por intenso frío. Esta invasión polar va a continuar y no debería perder intensidad. El frío hoy (lunes) va a ser extremo y mañana martes se repite estancado en el medio oeste y noreste del país donde Nueva York se sentirá en solo un dígito, en 5°. El frío va a continuar en muchos sectores por debajo del punto de congelación. Va a ser la semana más fría de lo que va del invierno y hay que tomar precauciones”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Pronóstico para la semana en Estados Unidos

El meteorólogo también explicó cómo estará el panorama estos días:

Lunes: congelante en el centro del país, nieve por efecto lago va a continuar en los Grandes Lagos. Es muy preocupante el que puedan caer hasta 3 pies de nieve más a los 3 que ya han estado cayendo.

Martes: soleado en el suroeste del país.

Miércoles: hay más nieve para los Grandes Lagos, lluvias en Texas, cálido en la porción Oeste y la parte montañosa de los Estados Unidos.

Viernes: “hay que vigilar muy de cerca porque todo pareciera indicar que una nueva tormenta invernal va a comenzar a desarrollarse y existe opción de lluvia y nieve desde Texas hasta las Carolinas y frío intenso en los Grandes Lagos. Los modelos están sugiriendo una gran tormenta invernal que pudiera estar afectando la capital del país donde pueden recoger hasta 2 pies de nieve. Por el momento, algunas simulaciones meteorológicas están mostrando eso. Si usted vive en el Noreste de EE.UU. alerta porque el próximo fin de semana pudiera ser uno con mucha nieve para esos sectores”.

Las calles estarán cubiertas de nieve y se recomienda cuidado al manejar. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Consejos de seguridad para una tormenta invernal en Estados Unidos

El NWS recomienda a quienes se encuentran en las zonas afectadas que, si deben viajar, lleven comida y agua en sus vehículos en caso de emergencia.

Consultar el estado actual de las carreteras antes de partir llamando al 511 en Estados Unidos.

Mantenerse informado a través de canales oficiales o de plataformas como AccuWeather, para rastrear el avance del fenómeno y conocer si se emiten alertas de evacuación por parte de las autoridades en las zonas afectadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!