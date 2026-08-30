Si perdiste a un ser querido, es posible que, además de afrontar el duelo, tengas dudas sobre sus asuntos pendientes, como los beneficios del Seguro Social. Si la persona fallecida trabajó y aportó al sistema durante su vida laboral, podrías recibir un pago a su nombre después de su muerte. En los siguientes párrafos te explicamos cuándo debes devolver ese dinero, cómo hacerlo y qué puede pasar si no realizas el reembolso.

La devolución a la SSA depende del tipo de beneficio (Foto: AFP)

¿QUÉ HACER SI RECIBES UN PAGO DEL SEGURO SOCIAL DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR?

Si una persona que recibía beneficios del Seguro Social muere, los pagos correspondientes al mes de su fallecimiento y a los meses posteriores deben devolverse. Por ejemplo, si el beneficiario falleció en julio y el pago de ese mes llegó en agosto, ese depósito o cheque debe regresar a la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Cuándo debes devolverlo?

La regla depende del tipo de beneficio que recibía tu familiar:

Si le depositaban por jubilación, incapacidad, beneficios familiares o de sobrevivientes del Seguro Social, debe devolver el pago del mes de fallecimiento y todos los posteriores. Aquí no interesa si la persona murió el primer o el último día del mes.

Si el tipo de pago es por Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), el depósito del mes en que murió puede corresponderle; sin embargo, deben devolverse los pagos recibidos por meses posteriores.

¿Cómo devolver el dinero?

Para hacer la devolución debes guiarte por la manera cómo llegó el dinero, pues el procedimiento cambiará:

Si el pago llegó por depósito directo: comunícate cuanto antes con el banco o la institución financiera para informarle que el beneficiario murió. Pídeles que devuelvan a la SSA los pagos emitidos para el mes del fallecimiento o meses posteriores que no correspondían.

comunícate cuanto antes con el banco o la institución financiera para informarle que el beneficiario murió. Pídeles que devuelvan a la SSA los pagos emitidos para el mes del fallecimiento o meses posteriores que no correspondían. Si llegó un cheque en papel: no lo cobres ni lo deposites. Contacta a la SSA para conocer el procedimiento de devolución o devuelve el cheque sin cobrar conforme a sus indicaciones.

¿Y si ya cobraste el cheque o retiraste el depósito?

Si el cheque ya lo cobraste o retiraste el depósito, lo único que te queda hacer es contactar cuanto antes a la SSA para informar del fallecimiento y recibir indicaciones sobre cómo reembolsar el monto. También puedes consultar al banco si se trató de un depósito directo.

OJO: si la persona falleció en un hospital, residencia de ancianos o bajo cuidados médicos, normalmente el personal de esa institución notifica el deceso a la SSA. Si no ocurrió así, un familiar, representante o persona encargada puede reportarlo. Para hacer trámites relacionados, normalmente debes contar con el número de Seguro Social del fallecido y una copia certificada del acta de defunción.

Los beneficios que correspondan al mes de la muerte o a meses posteriores deben devolverse (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

¿QUÉ OCURRE SI NO HAGO LA DEVOLUCIÓN?

Si no devuelves esos pagos y te los gastas, puedes crear una deuda con el gobierno federal. La SSA y el Departamento del Tesoro podrían iniciar acciones para recuperar el dinero.

En los pagos por depósito directo, el Tesoro puede enviar una reclamación al banco para recuperar los fondos. Si el dinero ya fue retirado, la institución financiera puede tener que proporcionar el nombre y dirección de la última persona que retiró fondos de la cuenta; después, la SSA puede reclamar directamente el reembolso a esa persona.

RECOMENDACIÓN: no uses el dinero para gastos del funeral, deudas de la persona fallecida ni necesidades familiares, aunque hayas tenido acceso a la cuenta. Los fondos correspondientes al mes de fallecimiento o posteriores no pertenecen al patrimonio sucesorio del beneficiario.