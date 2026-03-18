Con la llegada de Semana Santa, muchas personas viajarán a diversos destinos aprovechando el feriado largo. Y cómo no hacerlo, si desde el 2 de abril (Jueves Santo) hasta el 5 (Domingo de Resurrección) tendrán un merecido descanso para desconectarse de la rutina y compartir en familia o con amigos. En esos días se espera un incremento importante en los desplazamientos, tanto por carretera como en avión, así como en los cruces fronterizos. Si te encuentras en México y estás pensando cruzar la frontera por turismo o negocios, aquí te contamos cuáles son los documentos obligatorios que debes llevar para ingresar a Estados Unidos, de modo que evites contratiempos en el punto de control.

¿Tienes todo listo para viajar a EE.UU.? Revisa estos documentos obligatorios antes de salir de México (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBES LLEVAR PARA VIAJAR DE MÉXICO A EE.UU.

Para ingresar a territorio estadounidense desde México, simplemente necesitas cumplir tres requisitos:

1. Pasaporte mexicano vigente

El pasaporte mexicano vigente debe estar en buen estado y con datos que coincidan con tu identidad. Este documento se tramita en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con cita previa. Puedes solicitarla por teléfono, en línea y a través de WhatsApp.

Aunque debe tener una vigencia mínima de 6 meses, “la Embajada de Estados Unidos aclara que los mexicanos pueden ingresar siempre que el pasaporte sea válido durante toda su estadía, incluso si tiene menos tiempo de vigencia”, precisa el sitio web Vive USA.

2. Visa americana B1/B2

Ya sea que viajes por turismo o negocios, se requiere la visa americana B1/B2. Además, según el tipo de viaje y el medio de transporte, pueden pedirte: comprobante de alojamiento (reserva de hotel o carta de invitación), pruebas de solvencia económica (efectivo, tarjetas, estados de cuenta), boleto de regreso o de continuación de viaje y para menores de edad te solicitarán su propio pasaporte y, si viajan sin uno de los padres, permiso de salida del menor.

Las aerolíneas y el oficial migratorio en el puerto de entrada son los que, en la práctica, revisan estos documentos y pueden hacer preguntas adicionales sobre motivo y duración de tu viaje.

¿Cómo tramitar la visa B1/B2 desde México?

Completa el formulario DS-160 en línea en la página del Departamento de Estado y guardar/imprimir la hoja de confirmación.

Crea una cuenta en el sistema de citas (ais.usvisa-info.com/es-mx/niv), registra tu DS-160 y paga la tarifa de solicitud de visa (US$185 aproximadamente).

Agenda tus citas: una en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) para datos biométricos y otra en la Embajada o Consulado de EE.UU. para la entrevista.

Acude al CAS el día señalado para toma de foto y huellas, llevando pasaporte y confirmación del DS-160.

Preséntate a la entrevista consular con tu pasaporte vigente, hoja de confirmación del DS-160, comprobante de pago y, de ser posible, documentos que demuestren solvencia económica y vínculos con México (trabajo, estudios, propiedades, familia).

Si la visa es aprobada, tu pasaporte con la B1/B2 se envía al punto de mensajería que elegiste al crear tu cuenta en el sistema de citas.

Permiso I‑94

Según Vive USA, el permiso I‑94 registra la entrada y salida del viajero y define el tiempo máximo de estancia permitido en Estados Unidos.

Lo necesitan todos los mexicanos que entran por tierra y viajarán más de 25 millas (40 km) dentro del país, además que permanecerán más de 30 días. Vale mencionar que no lo requieren los viajeros que ingresan por avión, ya que su registro se genera automáticamente al abordar.

¿Cómo tramitarlo?

Puedes solicitarlo en línea hasta 7 días antes del cruce, en la web oficial del I‑94 o mediante la app CBP One (opción “Traveler” → “Apply for I‑94 in advance”).

Llena tus datos personales y de viaje, escaneas tu visa (si corresponde) y paga la tasa (aproximadamente entre 6 y 30 dólares, según modalidad y actualización de tarifas).

Luego debes presentarte en el puerto de entrada dentro de esos 7 días para la inspección con CBP. Allí el oficial revisa tu solicitud, toma biométricos si aplica y termina de emitir el I‑94.

Si prefieres hacerlo en el cruce fronterizo, sigue estos pasos:

Puedes no hacer el trámite previo en línea y solicitar el I‑94 directamente con el oficial de CBP en la garita. Pagarás la misma tarifa y deberás proporcionar tus datos en el momento.

En todos los casos, es importante revisar después tu I‑94 (en la web o app) para confirmar que tus datos y la fecha máxima de permanencia estén correctas

IMPORTANTE: la cantidad de dinero permitido al entrar a Estados Unidos es hasta US$10,000 sin necesidad de declararlos. Si llevas más, tienes que reportarlo al momento de la entrada.

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