Venezuela | Opositor Claudio Fermín presenta plan de Gobierno a pesar de disputas internas

Uno de los precandidatos a la presidencia de Venezuela en los próximos comicios del 22 de abril, el opositor Claudio Fermín, presentó este sábado al país sus ideas de Gobierno en un día en el que las diferencias entre los antichavistas a la hora de concurrir o no en los comicios quedaron de nuevo de manifiesto.

En la oposición se baraja la opción de presentarse a unas elecciones decretadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano plenipotenciario compuesto solo por chavistas y que consideran anticonstitucional por cómo se convocó y conformó, o participar bajo unas reglas de juego que consideran "injustas" y que no pudieron cambiar en los diálogos con el oficialismo.

Dentro de las propuestas presentadas por Fermín, que no goza de gran popularidad y que se centran básicamente en un cambio total del modelo actual de Gobierno, destacó la petición a la oposición de tomar acciones "juntos" y pronto" debido a la cercanía del sufragio.

"Tenemos que hacer algo juntos y tenemos que hacer algo pronto (...) esa puerta está abierta allí, tenemos que transitarla", afirmó el ex alcalde del municipio Libertador de Caracas en referencia a las elecciones.

El opositor recordó que él es uno de los que viene defendiendo "la necesidad" de que la oposición presente un candidato unitario, pero que con las elecciones el 22 de abril "ya no hay tiempo para las primarias, para el consenso".

"Las primarias eran el mejor método, ahora estamos en 2018, a mitad de febrero y nos agarró el tiempo", explicó, antes de reafirmarse en su convicción de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), como opina gran parte del antichavismo, es "tramposo".

Cambios en el organismo electoral, junto con una fecha consensuada para las presidenciales, fueron dos de los principales puntos de su agenda en las rondas de diálogo en República Dominicana que quedaron en "receso indefinido" el pasado miércoles según uno de sus facilitadores.

Frente a esta realidad el precandidato indicó que para estas elecciones "tenemos que reclamar garantías, defender el voto, denunciar las irregularidades", antes de asegurar que su decisión de presentarse y pedir apoyo es "para derrotar la trampa".

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Omar Barboza, pidió también "unidad", pero para exigir elecciones "libres" y no avalar un "simulacro".

También el dirigente antichavista integrante de La Causa R, Andrés Velásquez, tuiteó que desde que se convocó la ANC "inconstitucional, anticipación electoral fuera del marco constitucional (10 meses anticipación), sin garantías de elecciones limpias y con CNE fraudulento, dictadura pretende eternizarse".

Desde el movimiento Soy Venezuela, que lideran la ex diputada María Corina Machado y el ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, ahora en Madrid tras fugarse de la medida de casa por cárcel que le impuso la Justicia tras varios meses sin que su caso fuera llevado a la corte, "no tienen" dudas sobre los comicios.

"Soy Venezuela no tiene dudas: el guion de dominación pasa por el colapso del sistema político, el envilecimiento de la unidad de la oposición y la generación de una falsa contraparte, servil y complaciente", señalaron en un comunicado.

De cara a las elecciones este sábado arrancó el registro electoral, un proceso que se extenderá hasta el 20 de este mes.

Durante estos diez días los residentes en Venezuela con derecho a voto, así como los venezolanos en el exterior que demuestren su residencia en el país en el que viven, podrán inscribirse por primera vez o actualizar sus datos, una acción para que la que solo necesitarán su cédula de identidad.

La apertura del registro en gran cantidad de puntos en el país y fuera de él fue otra de las peticiones antichavistas en los diálogos en Santo Domingo.

La oposición entregó un documento en la última jornada de estas negociaciones, el miércoles pasado y que el oficialismo no recogió al considerar que ya había acuerdo previo, en el que pedía que este proceso tuviese una duración de 15 días continuos.

Además, exigía que el extranjero se garantizase el funcionamiento de los puntos de actualización electoral en cada sede consular, algunas de ellas cerradas, y donde viven miles de venezolanos, como el de Miami.

Junto con Claudio Fermín, el también precandidato y ex gobernador Henri Falcón dijo hace unos días que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) barajaba como posibles presidenciales al diputado Juan Pablo Guanipa, al también ex gobernador Andrés Velásquez y al ex presidente del Parlamento Henry Ramos Allup.

Mientras por el oficialismo Nicolás Maduro ya ha sido nombrado tanto por su partido como por varios sectores sociales afines.



Fuente: EFE