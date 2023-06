ALEGACIÓN: Una imagen muestra el control del videojuego utilizado para dirigir el sumergible Titán tirado en el fondo del océano.

EVALUACIÓN DE AP: Imagen alterada.

Una foto submarina de un reportaje de la BBC de 2020 ha sido alterada para incluir el mando. Un investigador marino, cuyo equipo capturó la imagen original como parte de un estudio de las profundidades marinas, confirmó que data de 2015 y muestra el fondo del Océano Pacífico, no el Océano Atlántico, donde el sumergible implosionó a principios de este mes cerca de los restos del Titanic.

La Guardia Costera de Estados Unidos también ha dicho que el equipo internacional de investigadores que estudia la causa del desastre no ha publicado ninguna imagen del Titán.

LOS HECHOS: Mientras los investigadores averiguan cómo se produjo la implosión del Titan, que causó la muerte de las cinco personas que iban a bordo, los usuarios de las redes sociales afirman que ya se ha localizado una parte del sumergible muy discutido: el control de videojuegos reutilizado que servía de volante.

OceanGate, propietaria y operadora del Titan, ha reconocido que el mando comercial era una de las muchas piezas de repuesto utilizadas en la embarcación.

Mucha gente está compartiendo una foto que supuestamente muestra el mando descansando en el fondo del mar. La imagen muestra un fondo marino arenoso con una parte de la foto ampliada para mostrar supuestamente un primer plano del control.

“La parte más barata sobrevivió”, escribió un usuario de Twitter que compartió la imagen granulada y pixelada.

Pero la imagen no muestra restos de los restos de Titan. Ha sido alterada digitalmente para añadir el control a la escena del fondo marino.

“A menos que se publiquen en nuestros comunicados de prensa oficiales o en nuestras redes sociales, estas fotos no están confirmadas”, dijo la Guardia Costera en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press el viernes, en respuesta a otras imágenes falsas.

Las autoridades estadounidenses han dicho que hasta ahora se han localizado cinco piezas del sumergible, entre ellas el cono del morro y parte de la cámara de presión.

El cono de la nariz del Titán se recuperó del fondo del mar y se entregó a los investigadores en St. John's. (Paul Pickett/CBC).

Los restos fueron hallados el jueves, a unos 488 metros del naufragio del Titanic y a unos 3,810 metros del fondo del Atlántico Norte.

En ellas participan investigadores de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá, la Junta Francesa de Investigación de Siniestros Marítimos y la Dirección de Investigación de Accidentes Marítimos del Reino Unido.