El Ejército israelí puso en su punto de mira el Hospital General Sahel, de Beirut, por albergar bajo sus cimientos, supuestamente, un búnker de Hezbolá, en el que el grupo chií guarda más de 500 millones de dólares en oro y papel moneda, informó el Ejército y medios locales.

Dicha construcción subterránea alberga “ahora mismo” cientos de millones de dólares, según el portavoz castrense Daniel Hagari. El periódico The Times of Israel cifró esa cantidad en más de 500 millones de dólares.

LEE TAMBIÉN: Israel declara a entidad bancaria afiliada a Hezbolá organización terrorista

Hagari hizo este anuncio después de que anoche el Ejército israelí atacara más de una decena de sucursales del banco Al Qard al Hassan en distintos puntos del Líbano, incluidos los suburbios meridionales de Beirut y muy cerca del aeropuerto, lo que provocó pánico entre la población.

Poco después, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, firmó una orden declarando a esta entidad financiera, afiliada a Hezbolá y usada también por libaneses de a pie, una organización terrorista, informó su oficina.

Hagari instó al Gobierno y a las autoridades libanesas, así como a las organizaciones internacionales a que “no permitan que Hezbolá use su dinero para el terrorismo y para atacar a Israel” y dio a entender que no atacó el hospital para evitar una masacre de civiles.

El portavoz precisó que el Ejército israelí está monitorizando las instalaciones médicas y que el Ejército no atacará “el hospital en sí mismo”, dijo sin ofrecer más detalles.

En otras ocasiones en las que Israel ha pedido a las autoridades libanesas que tomen medidas para supuestamente controlar actividades de Hezbolá ha terminado atacando dichas infraestructuras, como cuando denunció que Hezbolá estaba usando el puesto fronterizo de Masnaa, entre el Líbano y Siria, para introducir armamento.

La Oficina Regional de Derechos Humanos de la ONU recordó a Israel este lunes que las entidades financieras no cumplen con la definición de objetivo militar.

En un comunicado, la Oficina para la Región de Oriente Medio y Norte de África (ROMENA, en inglés) de la ONU condenó “el intenso bombardeo israelí” de varias zonas urbanas y residenciales en los suburbios del sur de Beirut que “según las FDI (Ejército israelí) tuvieron como objetivo varias instalaciones afiliadas a la asociación financiera Al Qard Al Hassan” por “financiar las actividades de Hezbolá contra Israel”.