Abandono, deudas y convocatorias canceladas. Las futbolistas de la selección peruana de fútbol han decidido denunciar la situación en la que se encuentran a raíz de la investigación que se realiza contra Agustín Lozano y otros dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

A diferencia de la rama masculina, que no ha sufrido mayores contratiempos, la FPF ha decidido, una vez más, hacer diferencias bajo su régimen de siempre: el del machismo institucional perpetuado durante años y que aún no cesa, aunque nos quieran vender lo contrario.

A las 9:30 a.m. de hoy, las seis capitanas de la Selección Nacional, en coordinación con todas las jugadoras que integran el equipo dirigido por la entrenadora Emily Lima, han enviado un correo con una carta adjunta a Franco Navarro, gerente de selecciones nacionales, y a Arturo Ríos, presidente interino de la institución que rige el fútbol peruano.

El total desequilibrio en la FPF ha vuelto a destapar una de sus más grandes debilidades: el manejo del fútbol femenino. Aquella falencia había sido escondida con prolijidad durante el último tiempo, pero se les ha vuelto a salir de control. Un control que, realmente, nunca existió.

El fútbol masculino de selecciones en todas sus categorías continúa su curso con normalidad. Compiten sin sobresaltos, concentran y se alistan para sus exigencias. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la rama femenina. La FPF ha decidido priorizar a los hombres y ha dejado sin competencia a sus jugadoras tanto en la categoría Sub 17, como en la Sub 20 y la mayor. Esta última, a puertas de disputar la Copa América 2025 clasificatoria al Mundial, los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos.

El reconocido mensaje #SeAcabó, construido por la selección española y última campeona del mundo, surgió para denunciar la situación que vivieron en torno del presidente de su federación, Luis Rubiales. Hoy, se ha convertido en un emblema de éxito en la lucha de todas las futbolistas del mundo, quienes ya no están dispuestas a callar frente a la injusticia.

Las jugadoras de Perú se han organizado esta vez para hacerle frente a su situación y han escrito la siguiente carta:

Señor Franco Navarro

Gerente de Selecciones Nacionales

Federación Peruana de Fútbol

Estimado señor Navarro,

Por medio de la presente, las jugadoras de la Selección Mayor Femenina de Fútbol nos dirigimos a usted para manifestar nuestra preocupación ante los recientes acontecimientos que afectan a las distintas categorías de nuestra selección, de las cuales usted se encuentra a cargo.

Nuestro compromiso con la selección mayor es y seguirá siendo absoluto, como lo hemos demostrado a lo largo de los años. No obstante, consideramos necesario expresar nuestra inquietud respecto a la situación actual, que pone en riesgo las actividades programadas con la intención de buscar soluciones urgentes que permitan garantizar el desarrollo adecuado y el fortalecimiento del fútbol femenino peruano.

A continuación, enumeramos los puntos que consideramos relevantes:

Selección Mayor Femenina

• Se realizó una convocatoria de microciclo fecha FIFA a realizarse del 18 de noviembre al 3 de diciembre, pero fue cancelada el 15 de noviembre, dejando a las futbolistas sin oportunidad de prepararse para la Copa América 2025, torneo clasificatorio para la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos.

• Además, hemos observado la falta de planificación en la convocatoria mencionada, ya que, incluso siendo una fecha FIFA, no se tenía un rival programado, lo que nos coloca en una clara desventaja en el marco de nuestra preparación estando a menos de un año para el inicio de la Copa América 2025. Otras selecciones femeninas Conmebol tienen los siguientes partidos programados: Chile vs. Uruguay (30/11), Colombia vs. Argentina (30/11) y Brasil vs. Australia (28/11).

• Por otro lado, la FPF no ha cumplido con sus obligaciones económicas y no ha realizado el pago correspondiente a las jugadoras que integraron el microciclo de la fecha FIFA pasada.

Sub-20

• Se programó un microciclo entre el 11 y 17 de noviembre en la Videnita de Chincha, el cual fue cancelado con tan solo dos días de anticipación, afectando la preparación de las jugadoras de esta categoría.

Sub-17

• Se convocó un microciclo que se llevó a cabo del 21 al 27 de octubre. No obstante, este microciclo no culminó en las fechas programadas ya que las jugadoras fueron retiradas de la Videnita de Chincha dos días antes de su finalización. Estos microciclos son preparativos para el Sudamericano Sub 17 2025. Asimismo, queremos expresar nuestra preocupación por la postergación de la Final Nacional del Torneo Juvenil Femenino para las categorías Sub 14 y Sub 16, originalmente programada entre el 18 y 22 de noviembre en Huacho. Esta decisión ha dejado a nuestras divisiones menores sin la oportunidad de participar en sus competencias formativas, además de la posibilidad de competir a nivel internacional, ya que el campeón de ambas categorías clasifica al Torneo Evolución Conmebol 2025. Entendemos el contexto actual de la FPF; sin embargo, consideramos fundamental, al igual que ocurre con nuestros colegas de las selecciones masculinas, encontrar soluciones que no afecten nuestras actividades programadas dentro del calendario de preparación y competencia. Por tal motivo, solicitamos con carácter de urgencia una reunión para abordar esta situación y encontrar una pronta solución.

Finalmente, reiteramos nuestro firme compromiso con la selección nacional y nuestra confianza en su capacidad para resolver la situación que enfrentamos. Quedamos a la espera de una pronta respuesta a nuestra solicitud y reiteramos nuestra disposición para colaborar en el progreso y fortalecimiento del fútbol femenino peruano.

Atentamente,

Jugadoras de la Selección Mayor de Fútbol Femenino del Perú

Con este comunicado, dirigido específicamente a Franco Navarro, gerente de selecciones nacionales, las jugadoras evidencian, por un lado, el tratamiento de la FPF hacia las mujeres que integran su sistema, que durante años ha sido deficiente y lo continúa siendo; y, por el otro, la importancia de organizarse para gestionar cambios y liderar la batalla de representar de la mejor manera a nuestra bandera nacional. Esto último nos incumbe y favorece a todos.