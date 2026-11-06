Dos viajes, dos ‘boomerangs’

En setiembre pasado titulaba mi columna en este Diario: “El gobierno llega tarde al trumpismo”. Es que todo hacía indicar que Trump caería en desgracia luego de las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, nuestra presidenta se alineó con la política exterior del norteamericano. Se sumó al Escudo de las Américas que permite que Estados Unidos violente nuestra soberanía. Estaba tan convencida de unirse a la “hermandad del escudo” que nombró a Carlos Espá para Relaciones Exteriores, cuyo trabajo más prolongado había sido en la Embajada de los Estados Unidos.

Cancillería vio con mucha preocupación cómo décadas de política exterior seria y respetable se iban al tacho. Peor aún, el embajador norteamericano compite en figuretismo con el canciller.

Todo eso se derrumbó el martes, cuando la derrota de Trump fue mucho más estrepitosa de lo que se preveía. Como consecuencia de ello y usando el lenguaje coloquial, la presidenta quedó colgada de la brocha.

Perseverando en el error, la presidenta se embarcó en otro viaje que, de otra manera, le ha sido también contraproducente. Veamos: en la región hay cuatro dictaduras, tres de izquierda: Cuba, Venezuela y Nicaragua; y una de derecha: El Salvador. En ninguna hay democracia y en todas se violan los derechos humanos. Que un presidente de mi país visitase a los tiranos de izquierda me parecería inaceptable. Lo mismo vale para el dictador de El Salvador, que hace juicios colectivos no individuales, que eliminó la independencia judicial, que se reeligió cuando la Constitución no se lo permitía y donde la prensa es acosada, por lo que muchos periodistas han tenido que irse del país.

Sé que estoy en minoría y que muchos están embelesados con el modelo Bukele –eficaz y popular– en la lucha contra las maras.

Pero las cosas no salieron como ella pensaba.

En sus declaraciones iniciales felicitó “el proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad”. Agregó que “El Salvador es un faro de esperanza para Latinoamérica”.

En su discurso de bienvenida, Bukele dijo algo que ella no esperaba: “El problema de inseguridad del Perú es real, pero no es comparable al que tenía El Salvador”. Le expuso también que, salvadas esas diferencias, hay cosas que son universalmente aplicables, refiriéndose a los penales.

Hay que anotar que antes de su llegada ya había decidido liberar al 50% de los 96.000 presos que fueron cómplices por imposición de las maras.

Además, el ‘timing’ de la visita no tomó en cuenta que su anfitrión estaba abocado a solucionar una crisis en Haití por una emboscada de pandillas contra militares salvadoreños. Un canciller de verdad habría preparado las fechas y los temas con su homólogo.

Por eso el segundo día estuvo dedicado a actividades en colegios y centros de salud. Respetuosamente, El Salvador no es un referente importante en esos temas. No era para una visita presidencial.

Sobre los tan necesarios penales de alta seguridad hay que decir que dinero hay, vía un crédito de US$800 millones de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Ella ha ofrecido que en 12 meses habrá dos en Huacho. Ojalá así sea. Pero sabemos lo complicada y lenta de nuestra burocracia. En cambio, el casi listo y moderno megapenal de Ica con pabellones de alta seguridad no se termina porque la población no quiere que se ubiquen ahí. Lo mismo sucede con la ampliación de Yanamayo.

Pues ella debería poner el orden que ofreció y decirles que “por encima de ustedes están los intereses del país y lo vamos a hacer”.

¿Lo hará?