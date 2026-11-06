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Dos viajes, dos ‘boomerangs’

“Que un presidente de mi país visitase a los tiranos de izquierda me parecería inaceptable. Lo mismo vale para el dictador de El Salvador”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La presidenta Keiko Fujimori supervisó el traslado de reclusos del penal El Milagro al de Challapalca. (Foto: Presidencia)
    La presidenta Keiko Fujimori supervisó el traslado de reclusos del penal El Milagro al de Challapalca. (Foto: Presidencia)
    / Cristian Olea

    En setiembre pasado titulaba mi columna en este Diario: “El gobierno llega tarde al trumpismo”. Es que todo hacía indicar que Trump caería en desgracia luego de las elecciones de mitad de mandato.

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